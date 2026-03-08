Resolución 57 impulsa nuevo modelo de desarrollo en Vietnam

Un seminario sobre el futuro para IA en Vietnam celebrado en Da Nang (mayo de 2025). Foto: Quoc Dung - VNA

Tras un período de implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre ciencias, tecnología, innovación y transformación digital, la práctica evidencia nuevas exigencias al modelo de desarrollo en capacidad de ejecución, mecanismos de funcionamiento y en el papel de las ciencias sociales como base para la formulación de políticas y la creación de avances en la nueva etapa.

El profesor asociado y doctor Tran Dinh Thien, exdirector del Instituto de Economía de Vietnam

El profesor asociado y doctor Tran Dinh Thien, exdirector del Instituto de Economía de Vietnam, afirmó que los actuales objetivos de desarrollo de Vietnam no se limitan al crecimiento económico en sentido estricto, sino que exigen una transformación profunda del modelo de desarrollo.

En un contexto de rápidos cambios tecnológicos y expansión de la economía digital, mantener altas tasas de crecimiento durante un período prolongado constituye un desafío considerable, que no puede lograrse únicamente mediante ajustes de los instrumentos económicos tradicionales.

Según Dinh Thien, si se continúa operando conforme a la trayectoria anterior, la economía difícilmente podrá generar transformaciones suficientemente fuertes para alcanzar los objetivos propuestos.

En ese sentido, la Resolución 57 ha establecido un nuevo marco conceptual, en el que la transformación digital y la innovación se consideran elementos centrales del modelo de desarrollo. Para materializar dichos objetivos, resulta necesario reevaluar la capacidad de los actores involucrados, identificar con claridad las áreas prioritarias y concentrar los recursos, evitando su dispersión.

No obstante, el mayor desafío sigue residiendo en la capacidad de organización e implementación. En este contexto, las ciencias sociales deben participar de manera más activa en el proceso de formulación de políticas, no solo explicando o ilustrando las directrices, sino contribuyendo a configurar el pensamiento estratégico y los enfoques de desarrollo.

El profesor Vo Khanh Vinh, exvicepresidente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam

Desde la perspectiva institucional, el profesor Vo Khanh Vinh, exvicepresidente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, subrayó la necesidad de perfeccionar el marco institucional para crear un entorno favorable a la innovación.

Señaló que las instituciones no solo deben regular las relaciones tradicionales, sino también adaptarse a nuevos tipos de recursos como los datos y el conocimiento.

De acuerdo con Khanh Vinh, la práctica demuestra que la Resolución 57 está incorporándose gradualmente a la vida socioeconómica con resultados iniciales positivos, al tiempo que plantea la necesidad de seguir perfeccionando los mecanismos, fortalecer las capacidades y renovar los enfoques, a fin de garantizar la implementación eficaz de los objetivos de desarrollo en el próximo período. Esto no constituye únicamente un ajuste técnico, sino un cambio fundamental en el pensamiento y en el modelo de desarrollo, en el que las ciencias sociales desempeñan un papel clave al aportar fundamentos científicos para la formulación de políticas./.