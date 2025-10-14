Resolución 57: IA impulsa soluciones a desafíos que enfrenta Vietnam

Hanoi (VNA)– La Resolución 57 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV), que establece el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como pilares nacionales, identifica a la Inteligencia Artificial (IA) como un motor clave.



Para 2030, Vietnam se proyecta entre los tres líderes del Sudeste Asiático en investigación y desarrollo de IA, movilizando esfuerzos para aplicar esta tecnología en la solución de asuntos prácticos del país.



Un desafío inmediato es la implementación del nuevo modelo de administración local de dos niveles, activo desde el 1 de julio, que redujo las unidades administrativas a nivel comunal de 10.035 a 3.321 (aproximadamente un 67%) y recortó hasta 20% el personal. En la fase inicial de la implementación, esta reorganización ha generado una presión significativa sobre los trabajadores, que enfrentan un volumen de trabajo repentinamente mayor, especialmente en el procesamiento de documentos e informes.



Expertos de la Asociación vietnamita de Software y Servicios de Tecnologías de la Información (VINASA) señalan que la IA puede ser una herramienta vital para superar estos cuellos de botella.



Tran Huy Tung, director del Centro de Investigación y Desarrollo de la Corporación de Telecomunicaciones Elcom, miembro de VINASA, informó que el modelo llamado AI4Gov, inspirado en experiencias de países como Singapur y Dinamarca, ya está mostrando resultados prometedores en Vietnam.



Este modelo se basa en cuatro soluciones centrales. La primera es un “tablero de control inteligente” para la toma de decisiones, que recopila datos en tiempo real, detecta anomalías, emite alertas automáticas, analiza causas y sugiere soluciones. Por ejemplo, puede identificar y diagnosticar un pico de quejas sobre permisos de construcción en cuestión de minutos.



La segunda solución es un “Asistente de IA 24/7” para los funcionarios, que guía procesos complejos, verifica la validez de los documentos y responde consultas sobre políticas. Huy Tung afirmó que, en pruebas locales, esta herramienta redujo en un 60% el tiempo de consulta de documentos y mejoró la calidad.



La tercera es un “Chatbot de servicio público” que atiende a los ciudadanos las 24 horas, orienta sobre trámites, verifica documentos antes de su presentación, reduciendo los rechazos en un 70%, y notifica automáticamente el progreso de los casos.



Finalmente, la IA optimiza las operaciones automatizando procesos repetitivos como la entrada de datos y la transferencia de archivos, lo que puede recortar hasta 60% el tiempo de procesamiento. Además, puede predecir la carga de trabajo y optimizar la asignación de personal y recursos.

Por otro lado, el “Informe Anual de IA de Vietnam 2025” del Instituto de Tecnología de la Información, dependiente de la Universidad Nacional de Hanoi, confirma que la IA está abriendo grandes oportunidades para impulsar el crecimiento de la economía digital.



De acuerdo con el Informe, basado en una encuesta a casi 500 empresas, los sectores líderes en la adopción de IA en Vietnam son tecnología de la información (31%), finanzas-banca (22%), educación (17%), comercio electrónico y salud (15%).



El presidente de VINASA, Nguyen Van Khoa, subrayó que la IA se ha convertido en una “nueva energía” para la economía global. Para Vietnam, esto representa una “oportunidad de oro para acelerar el desarrollo”.



Un estudio de Amazon Web Services revela que, solo en 2024, un promedio de cinco empresas nacionales por hora comenzó a aplicar IA.



Para guiar a las organizaciones en este proceso, VINASA ha desarrollado el borrador del “Marco de Madurez de Capacidades en IA para empresas tecnológicas (STAIR Tech)” y el “Índice de Madurez en IA para organizaciones (STAIR Universal)”.



El vicepresidente de VINASA, Lam Quang Nam, enfatizó que la madurez en IA no es solo una medida técnica, sino que refleja la capacidad del Gobierno, la cultura de innovación, la responsabilidad social y la integración internacional.



Las organizaciones que tomen la delantera obtendrán una ventaja competitiva sostenible, mientras que retrasarse conlleva el riesgo de quedarse atrás en su propio sector, agregó.



Con base en este análisis, VINASA recomienda a las empresas y organizaciones un programa de acción a corto, mediano y largo plazo, que va desde la creación de equipos de trabajo y proyectos piloto, hasta la adopción de una estrategia “AI-First” que sitúe a la inteligencia artificial en el centro de su desarrollo./.