Resolución 57: Dominio y renovación tecnológica en la nueva era

Hanoi (VNA) – En el contexto de la implementación cada vez más decidida de la Resolución 57 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, en el décimo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura fue aprobada la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Transferencia de Tecnología.

Fabricación de cámaras en la empresa Sunny Opotech Vietnam en el Parque Industrial Yen Binh. (Foto: VNA)

Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Ley modificada garantiza el control de riesgos y, al mismo tiempo, crea condiciones favorables para la inversión, impulsa el desarrollo tecnológico y mejora la competitividad nacional.

Con 21 artículos modificados, se espera que la Ley establezca un marco jurídico más favorable para las actividades de transferencia de tecnología y el desarrollo del mercado de ciencia y tecnología. Para orientar su implementación, en enero de 2026 el Ministerio recabó opiniones sobre el proyecto de decreto que modifica el Decreto No. 76/2018/ND-CP del Gobierno.

La Ley revisada tiene como objetivo perfeccionar el marco jurídico para promover una transferencia de tecnología eficaz, acorde con las exigencias prácticas y las tendencias internacionales; reforzar la descentralización y simplificar los procedimientos administrativos; así como fomentar la innovación y la transferencia de tecnologías endógenas, fortaleciendo los vínculos tecnológicos entre actores nacionales y extranjeros.

Asimismo, busca desarrollar el mercado de ciencia y tecnología de manera eficiente, transparente y profesional, contribuyendo a mejorar la productividad, la calidad y la competitividad de la economía.

Una de las novedades destacadas es la ampliación del concepto de tecnología, que ya no se limita a maquinaria y equipos, sino que incluye conocimientos, datos, diseños, modelos, algoritmos y software.

La Ley define claramente las formas de transferencia tecnológica, reflejando el valor añadido de los activos de propiedad intelectual, y perfecciona las disposiciones sobre el establecimiento y la protección de los derechos de propiedad y uso de la tecnología, permitiendo su comercialización o su aporte como capital conforme a la ley.

En cuanto a la gestión de riesgos, la Ley establece que la evaluación tecnológica solo se aplicará a proyectos que utilicen tecnologías con restricciones de transferencia o que presenten riesgos potenciales para el medio ambiente.

El procedimiento de evaluación se reforma para realizarse una sola vez en el momento adecuado, con descentralización a las autoridades locales, publicación de los resultados y fortalecimiento de los mecanismos de supervisión posterior, garantizando el control de riesgos y reduciendo cargas administrativas para los inversionistas.

La Ley también enfatiza el desarrollo de organizaciones intermediarias del mercado de ciencia y tecnología, la construcción de plataformas de intercambio tecnológico y la promoción de la transformación digital en la gestión estatal de las actividades de transferencia de tecnología.

De acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la aplicación del Decreto No. 76/2018/ND-CP ha revelado diversas limitaciones, como regulaciones incompletas sobre la evaluación tecnológica, falta de coherencia con otras leyes pertinentes y políticas de incentivos y apoyo que aún no han sido plenamente efectivas, lo que ha derivado en un bajo número de contratos de transferencia tecnológica registrados.

La elaboración del proyecto del decreto modificado tiene como objetivo perfeccionar el marco jurídico sobre la evaluación y la transferencia de tecnología, fortalecer el apoyo a los actores participantes y mejorar el control de los riesgos tecnológicos, en consonancia con el desarrollo sostenible.

Según el proyecto, el Estado apoyará a las empresas que se beneficien de incentivos a la inversión cuando reciben tecnologías de organizaciones científicas y tecnológicas, mediante mecanismos como el apoyo a las tasas de interés, la financiación a través de misiones de ciencia, tecnología e innovación, así como otros fondos y fuentes de apoyo legales conforme a la normativa vigente./.