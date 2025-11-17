Resolución 57: Construir una administración pública profesional y moderna

Hanoi (VNA)- La Resolución No. 57-NQ/TW, emitida el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre avances en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, está siendo implementada de manera amplia y coherente por los sectores y localidades bajo el lema de rapidez, firmeza y sostenibilidad, garantizando la seguridad y la protección.



Centro de Servicios de Administración Pública del barrio Dong Da, en Hanoi (Foto: VNA)



Los organismos administrativos están pasando de un enfoque pasivo a uno proactivo, orientado al buen servicio para la ciudadanía y las empresas.



Nueva postura de acción



Tras casi un año de despliegue, Hanoi ha obtenido resultados significativos que sientan las bases para convertirse en un centro líder de innovación, ciencia y tecnología del país. Del 1 de julio al 12 de noviembre de 2025, la ciudad recibió y tramitó más de 1,24 millones de expedientes; la sincronización con el Portal Nacional de Servicios Públicos alcanzó el 100%; la digitalización de expedientes, el 85,89%; la emisión electrónica de resultados, el 87,72%; y los pagos en línea, el 99,73%.



El vice presidente del Comité Popular de Hanoi, Truong Viet Dung, afirmó que la ciudad adoptará una “nueva postura de acción” basada en visión–datos–ejemplaridad en la dirección.



La capital se compromete a completar todas las tareas clave antes del 31 de diciembre de 2025 y a poner en funcionamiento un sistema de supervisión en tiempo real, con alertas semanales para unidades con retrasos a partir del 1 de diciembre de 2025.



Uno de los mayores cuellos de botella es la infraestructura tecnológica obsoleta, con un promedio de 20 programas operativos por comuna o barrio. Para resolverlo, Hanoi lleva a cabo medidas urgentes como trasladar todos los puntos de servicios administrativos públicos de nivel local al Centro municipal en noviembre de 2025 y modernizar la infraestructura antes del 30 de noviembre de 2025.



En la provincia central de Nghe An, el Índice de Innovación Local (PII) 2025 situó al territorio en el puesto 22 de 34. En comparación con 2024, 40 indicadores aumentaron, reflejando esfuerzos para mejorar el entorno de innovación, aunque aún existe amplio margen de mejora.



La localidad se propone elevar su clasificación de manera sostenible, reducir la brecha respecto al promedio nacional y reforzar los indicadores que ya superan la media.



Las autoridades locales asignan responsabilidades claras para mejorar cada pilar del índice, al tiempo que promueven políticas de apoyo a empresas de ciencia y tecnología, startups innovadoras y transferencia tecnológica.



La provincia también refuerza la confianza empresarial en el sistema judicial y desarrolla políticas para impulsar la industria, la infraestructura de parques industriales y el mercado de servicios empresariales.



Tecnología al servicio de la vida



Los sectores y localidades están incorporando rápidamente la Resolución 57 en sus actividades. En la provincia norteña de Quang Ninh, la zona especial de Co To lanzó la aplicación “Co To Digital”, una plataforma ciudadana con múltiples utilidades como consultar horarios de barcos, buscar servicios turísticos, explorar sitios patrimoniales y festivales, recibir alertas meteorológicas y comunicarse con las autoridades.



Por su parte, el Departamento de Impuestos desplegó un plan de “60 días de acción intensiva” para convertir a los hogares comerciales del régimen de cuota fija al régimen de declaración, con el objetivo de que a partir del 1 de enero de 2026 todos adopten la modalidad de autodeclaración y autopago.



La empresa Viettel Telecom apoya esta transición mediante Tendoo, una plataforma integral que integra gestión de ventas, facturación electrónica, firma digital, contabilidad y declaración tributaria, incorporando Inteligencia Artificial (IA) para asesoría fiscal y siete libros contables automáticos. Con una interfaz sencilla y totalmente localizada, Tendoo ayuda a los pequeños negocios a integrarse fácilmente en el entorno de declaración electrónica, reduciendo errores y ahorrando tiempo./.