Resolución 248: Avances clave en el desarrollo de la educación en Vietnam

Hanoi, (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, aprobó la Resolución n.º 248/2025/QH15, que presenta diversos mecanismos y políticas excepcionales diseñadas para avanzar significativamente en el desarrollo de la educación y la formación en Vietnam.



Esta resolución afecta a las instituciones del sistema educativo nacional, así como a las organizaciones y personas relacionadas con el sector.



Respecto a la contratación, despliegue y gestión de los recursos humanos en el ámbito educativo, la resolución establece que los Directores de los Departamentos de Educación y Formación tendrán la autoridad para contratar y emplear docentes, administradores educativos y personal en las escuelas públicas de preescolar, educación general, educación continua, escuelas especializadas y centros de formación profesional a nivel provincial.



Por su parte, las instituciones de educación profesional y superior podrán decidir de manera independiente sobre las vacantes, contratar y firmar contratos con expertos y científicos extranjeros con doctorado, así como con ciudadanos vietnamitas residentes en el extranjero, de acuerdo con sus normativas internas.



Además, la resolución introduce políticas especiales en términos de salarios y beneficios para los recursos humanos del sector educativo. Se implementará una asignación preferencial vinculada a la profesión, siguiendo una hoja de ruta definida por el Gobierno.



Esta asignación será del 70% para los docentes en instituciones públicas de educación preescolar y general, y del 100% para aquellos que trabajen en zonas fronterizas, territorios insulares, regiones con comunidades étnicas minoritarias y áreas montañosas o con condiciones socioeconómicas especialmente difíciles.



Las instituciones de educación profesional y superior también tendrán la libertad de decidir sobre ingresos adicionales para el profesorado, funcionarios y personal, provenientes de fuentes legales distintas al presupuesto estatal, en cumplimiento con la legislación vigente.



En cuanto al desarrollo de programas educativos, la resolución establece que el Ministro de Educación y Formación decidirá la adopción de un único libro de texto para la educación general, que se implementará a nivel nacional a partir del año académico 2026-2027. El objetivo es ofrecer libros de texto gratuitos a todos los estudiantes para 2030.



Se fomenta la cooperación entre las instituciones educativas y organizaciones científicas, tecnológicas, institutos de investigación, empresas y otros socios, con el fin de crear programas educativos y de formación que respondan a las necesidades del mercado laboral, la investigación científica y la innovación.



Esta resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2026./.