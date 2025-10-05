Con una superficie natural de más de 10 537 hectáreas, la reserva natural Binh Chau – Phuoc Buu se extiende a lo largo de las comunas de Binh Chau, Xuyen Moc y Ho Tram. Con la ventaja de contar con un bosque de árboles de la familia Dipterocarpaceae, es un hábitat ideal para muchas especies de animales, especialmente aquellas raras y en peligro de extinción. Además, la reserva cumple funciones de protección ambiental de la zona costera, preservación del paisaje natural, apoyo a la investigación científica, la educación sobre conservación, así como actividades recreativas y ecoturísticas.

Lago de flores de nenúfar en la reserva natural Binh Chau – Phuoc Buu. Foto: Nguyen Luan/VNP

La reserva natural Binh Chau - Phuoc Buu posee una diversidad notable en su composición vegetal, que incluye 750 especies pertenecientes a 123 familias, de las cuales 732 especies ya han sido identificadas, con muchas especies raras.

Los visitantes pueden pasear en bote para explorar el vasto bosque de melaleuca y el ecosistema local. El aire puro y la tranquilidad del bosque inundado ayudarán a olvidar el estrés y las presiones de la vida urbana.

La reserva consta de tres partes principales: el sendero para caminar alrededor del bosque, la zona de Bau Nham y el centro de rescate de vida silvestre. Entre ellas, el sendero es el lugar perfecto para que los turistas tomen fotos.

La reserva aún conserva relativamente intacto el ecosistema natural del bosque costero. Además de ser una franja protectora costera, genera un impulso económico. Para proteger este valioso recurso, la provincia de Ba Ria- Vung Tau, antes de integrarse en Ciudad Ho Chi Minh, invirtió en la construcción de una cerca de protección en un área especial de 700 hectáreas, plantó nuevas especies nativas y reubicó a las familias que ocupaban tierras forestales.

En particular, también cuenta con la playa de Ho Coc, que se extiende a lo largo de la costa con arena blanca, olas suaves y agua clara, ideal para viajes turísticos y escapadas de fin de semana con actividades como paseos en bote y campamentos nocturnos.

Actividades de patrullaje para la protección forestal de los guardabosques en la reserva natural. Foto: Nguyen Luan/VNP

Binh Chau es conocido como uno de los lugares potenciales para desarrollar turismo de calidad y diversos servicios de entretenimiento. Quien visite este lugar quedará fácilmente conquistado por la belleza virgen y sencilla de la naturaleza, la flora, los ríos y el bosque interminable. Estas condiciones son ideales para impulsar el desarrollo del turismo, los servicios y atraer a grandes inversores.

Un guardabosque de la reserva. Foto: Nguyen Luan/VNP

El sitio está rodeado por las aguas termales de Binh Chau con una profundidad de más de un metro, una temperatura superficial de alrededor de 64 °C y una temperatura en el fondo de aproximadamente 84 °C. El agua siempre emite vapor, pero en algunas áreas mantiene una temperatura cercana a los 37 °C, ideal para que los visitantes puedan bañarse y relajarse.

Flores silvestres en la reserva natural. Foto: Archivo

Ardilla de patas amarrillas en la reserva natural Binh Chau - Phuoc Buu. Foto: Archivo

Ciervos salvajes. Foto: Archivo

Víbora de bambú. Foto: Archivo

No solo es un tesoro que se deben proteger, sino que también es un destino atractivo para los amantes de la naturaleza. Se puede decir que esta reserva ha contribuido a que Ciudad Ho Chi Minh desarrolle una diversidad de ecosistemas turísticos y un crecimiento económico a partir de importantes inversiones nacionales e internacionales.