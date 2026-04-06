Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - El barco KN475 del Destacamento de Vigilancia de Recursos Pesqueros número 04 rescató y remolcó con éxito hoy al pesquero QNg 90251 TS, con 36 tripulantes a bordo, que quedó a la deriva tras sufrir una falla mecánica en aguas de la zona especial de Truong Sa, en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa.

Rescatan a 36 pescadores de Quang Ngai a la deriva en zona especial de Truong Sa (Foto: VNA)

La operación de salvamento concluyó de forma segura con el atraque de la embarcación en la isla de Da Tay A, en Truong Sa, después de enfrentar condiciones críticas en alta mar.

El incidente se inició a las 14:00 horas del 4 de abril, cuando el barco pesquero, capitaneado por Nguyen Duy Thanh y dedicado a la captura de calamares, sufrió una avería en el motor mientras faenaba al suroeste de la isla de An Bang. Pese a los intentos de la tripulación por reparar el desperfecto, la nave perdió completamente su capacidad de maniobra, por lo que el capitán emitió una señal de socorro a la Estación de Información Costera de Nha Trang.

El pesquero había zarpado previamente el 3 de marzo de 2026 desde el puerto de Son Can, en la provincia central de Quang Ngai.

Tras recibir la alerta de emergencia, el barco de vigilancia KN475 se desplazó de inmediato hacia la zona del incidente y logró establecer contacto con la embarcación a las 00:30 horas del 5 de abril.

El equipo técnico que abordó el pesquero determinó que la avería se encontraba en la cremallera de control de la bomba de aceite de alta presión, un componente que no pudo ser reparado en el lugar debido a su complejidad técnica y a la falta de repuestos especializados.

Ante esta situación, se verificó el estado de los 36 pescadores, quienes se encontraban estables de salud pese al percance.

Las maniobras de remolque comenzaron formalmente a las 08:00 horas del 5 de abril, bajo estrictos protocolos de seguridad para garantizar la integridad de la tripulación y de la embarcación civil.

Tras más de diez horas de navegación asistida, el convoy llegó con éxito a la isla de Da Tay A a las 18:30 horas del mismo día.

Esta oportuna intervención reafirma el papel crucial y la responsabilidad de las fuerzas de vigilancia pesquera en la protección de la vida de los pescadores vietnamitas que operan en zonas económicas exclusivas y áreas remotas del mar territorial./.