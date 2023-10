Resaltan papel de ASEAN en garantía de seguridad marítima

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La ASEAN necesita seguir promoviendo su papel de liderazgo en cuestiones que requieren acción y esfuerzos colectivos, incluida la garantía de la seguridad en el espacio marítimo.



Delegados en la cita. (Fuente: VNA)



Delegados participantes en la primera jornada de la XV Conferencia Internacional sobre el Mar del Este titulada "Luminate the grey, light up the green", efectuada hoy en Ciudad Ho Chi Minh, coincidieron en destacar, además, que el bloque sigue desempeñando hoy un papel central, ha establecido y operado distintos mecanismos para guiar a los países regionales y otros grupos multilaterales.



A su vez, Anne-Marie Trevelyan, secretaria de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido a cargo de la región del Indo-Pacífico, subrayó que Vietnam y su país son socios cercanos en las cuestiones de seguridad marítima.



La participación del país europeo en la cita se debe al hecho de que los sucesos en el Mar del Este constituyen hoy una preocupación global, especialmente en el contexto de conflictos que perturban la cadena de suministro global.



El Reino Unido desea fortalecer las relaciones con los socios y apoyar el desarrollo sostenible, respondiendo a los desafíos comunes para proteger la libre y abierta región del Indo-Pacífico.



Según Anne-Marie Trevelyan, el Reino Unido siempre respeta y aprecia el papel central de la ASEAN en el mantenimiento de la paz y la prosperidad en la región.



Afirmó que el Reino Unido fortalecerá el compromiso con la ASEAN y sus países miembros a través de proyectos específicos como el Fondo Planeta Azul y el acuerdo para establecer la Asociación para la Transición Energética Justa, a la par de seguir manteniendo su compromiso en la región, puesto que la paz y estabilidad en el Mar del Este constituyen la prioridad de todos los países.



En tanto, Martin Thummel, jefe adjunto del Departamento de Asia Oriental, Sudeste Asiático y Región del Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, reiteró la necesidad de cumplir plenamente con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 y el Laudo de 2016 del Tribunal Arbitral establecido en virtud del Anexo VII de la UNCLOS sobre el caso del Mar del Este entre Filipinas y China.



Con el fin garantizar la prosperidad y dar forma a un orden regional basado en el derecho internacional, se necesita cooperación entre los países de la región, enfatizó.



Hace dos años, Alemania lanzó sus Directrices de Política para la región del Indo-Pacífico, en las que se aborda el aspecto importante sobre implementación efectiva del derecho internacional y la resolución pacífica de disputas.



La ASEAN desempeña un papel clave en la defensa del derecho internacional y un enfoque constructivo en la región. La delimitación marítima entre Indonesia, Malasia y Vietnam y las negociaciones en curso tienen el efecto de promover la cooperación en la región, subrayó.



Durante las sesiones de discusión, los delegados coincidieron en que el Mar del Este se considera actualmente un tema internacional, con más riesgos de conflicto y, si ocurre un conflicto, fácilmente escalará y se expandirá.



Al mismo tiempo, los países prestan hoy más atención a promover medidas de gestión de disputas, como el proceso de elaboración de un Código de Conducta de las Partes en el Mar del Este (COC), que está logrando algunos avances positivos.



Sin embargo, actualmente existen algunos contenidos controvertidos en las negociaciones del COC como ámbito de aplicación, efecto legal, mecanismo de ejecución y papel de terceros.



Los mencionados aspectos hacen que los asuntos en el Mar del Este acaparen cada vez más atención de la comunidad regional e internacional, por lo que la posición de esas aguas en la competencia económica y estratégica global y en el Indo-Pacífico está aumentando.



Los expertos también se centraron en discutir las tendencias y el papel de los enfoques multilaterales en la cuestión del Mar del Este. Desde la perspectiva de la ASEAN, el multilateralismo desempeña un papel importante para los países pequeños, contribuyendo a minimizar los riesgos, especialmente cuando se trata de acciones agresivas por parte de países grandes.



Por otra parte, algunos expertos sugieren que la cooperación en la economía azul es una forma de equilibrar el crecimiento económico y la gestión sostenible de los mares y océanos, en la que la nación deviene un sujeto importante, y la marina puede desempeñar un papel para garantizar el uso sostenible del mar./.