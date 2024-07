Resaltan importancia de visitas de presidente vietnamita a Laos y Camboya

Hanoi (VNA) Las visitas del presidente vietnamita, To Lam, a Laos y Camboya del 11 al 13 del presente mes tienen gran significado, demostrando la máxima prioridad que brinda el Partido y Estado a las relaciones con esos dos países vecinos.



El viceministro de Relaciones Exteriores Do Hung Viet (Fuente:VNA)

En vísperas de la agenda del presidente To Lam, el viceministro de Relaciones Exteriores Do Hung Viet concedió recientemente una entrevista a la prensa sobre la visita del jefe de Estado y los nexos entre Vietnam y Laos-Camboya.



La visita de To Lam demuestra un mensaje de la solidaridad y los estrechos nexos entre los tres países indochinos y marca una nueva etapa de desarrollo de los vínculos sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo, la cooperación efectiva, el respeto por los intereses de cada uno, como contribución al fortalecimiento de la confianza estratégica y la profundización de los lazos entre las partes, reiteró.



Las relaciones de Vietnam con Laos y Camboya se han desarrollado de manera fructífera e integral sobre la base de la confianza en los últimos años, destacó.



Remarcó que la cooperación partidista desempeña un papel central en las tareas de intensificar los nexos entre las partes, mientras la colaboración en materia de defensa-seguridad se está convirtiendo cada vez más en un pilar sólido de cooperación, contribuyendo de manera importante al mantenimiento de la estabilidad, la seguridad, la política y la sociedad en cada país, especialmente en la zona fronteriza.



Vietnam, Laos y Camboya son firmes en el principio de no permitir que las fuerzas hostiles utilicen el territorio de un país para llevar a cabo actos de sabotaje contra el otro, enfatizó.



La cooperación económica, comercial y de inversión continúa progresando de manera más activa y efectiva, lo que ayuda a elevar el nivel de la vida de las personas, especialmente en áreas fronterizas, resaltó.



En el marco de su agenda, se espera que To Lam sostenga conversaciones, reuniones y contactos con altos dirigentes de Laos y Camboya. Se trata de una buena oportunidad para que las partes revisen los acuerdos de alto nivel y áreas importantes de cooperación, así como debatan medidas destinadas a robustecer las relaciones en el futuro, compartió.



Se espera que los viajes del estado de To Lam a Laos y Camboya den un nuevo impulso para desarrollar de manera más profunda, integral y fuerte las relaciones, así como promover la cooperación en marcos multilaterales como la ASEAN, los mecanismos de colaboración de la subregión del Mekong y las Naciones Unidas, concluyó./.