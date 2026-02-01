Noticieros
Representante de la UNESCO: Resolución 80 sienta bases para que Vietnam enfrente desafíos globales
Hanoi (VNA) – La Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo cultural en la nueva era marca un hito importante en el pensamiento y la visión de desarrollo de Vietnam, afirmando el papel de la cultura como base espiritual y fuerza endógena para el desarrollo rápido y sostenible del país.
En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias, el jefe de la Representación de la UNESCO en Vietnam, Jonathan Wallace Baker, evaluó positivamente la visión plasmada en el documento y destacó la cooperación de la organización con el país indochino en este ámbito.
Al referirse al enfoque de la resolución que posiciona a la cultura no solo como base espiritual sino también como un “recurso endógeno crucial, pilar y regulador sistémico para el desarrollo rápido y sostenible”, Baker afirmó: “La UNESCO acoge con satisfacción la visión expresada en la Resolución No. 80-NQ/TW. La identificación de la cultura como un recurso central y pilar del desarrollo muestra que Vietnam ha colocado a las personas, los valores y la identidad cultural en el centro de su estrategia de desarrollo nacional a largo plazo”.
En un contexto de creciente inestabilidad geopolítica y la urgente necesidad de fortalecer los vínculos interculturales, este enfoque es particularmente significativo, subrayó. La cultura contribuye a consolidar la cohesión social y la resiliencia, al tiempo que ayuda a las sociedades a adaptarse al cambio sin perder su orientación de desarrollo, hacia un modelo que aproveche las fuerzas internas mientras se integra internacionalmente.
Baker señaló que colocar a la cultura junto a los pilares económico, social y ambiental está completamente alineado con los esfuerzos globales actuales para afirmar la cultura como un pilar independiente del desarrollo sostenible post-2030.
Respecto al objetivo de desarrollar industrias culturales que contribuyan con el 7% al PIB para 2030 y el 9% para 2045, el representante de la UNESCO reconoció el sólido potencial de Vietnam. Citó como bases favorables el claro compromiso político, el sistema de títulos reconocidos por la UNESCO (9 Patrimonios Mundiales, 17 Patrimonios Culturales Inmateriales y 4 Ciudades Creativas), un ecosistema de patrimonio vivo y dinámico, una comunidad creativa cada vez más activa y segura, especialmente entre los jóvenes, y una creciente participación y prestigio internacional.
Para transformar este potencial en contribución económica, Baker recomendó que Vietnam se centre en construir ecosistemas creativos integrales en lugar de proyectos aislados, invertir en las personas a través de la educación y espacios creativos, promover un turismo sostenible que respete los valores culturales y fortalecer los modelos de colaboración público-privada-comunitaria.
Sobre las metas de ubicar a Vietnam entre los 30 primeros del Índice de Poder Blando (Soft Power Index) y obtener de 5 a 10 patrimonios adicionales reconocidos por la UNESCO para 2045, Baker enfatizó que los títulos no son un fin en sí mismos, sino herramientas para crear valor duradero.
La UNESCO acompañará a Vietnam en tres direcciones clave: mejorar la eficacia de la protección y gestión del patrimonio, promover el turismo sostenible y respetuoso con la cultura, y compartir y difundir las buenas prácticas a nivel internacional a través de los mecanismos de la organización.
Desde la perspectiva de la UNESCO, la Resolución ha proporcionado una hoja de ruta política para un proceso de renovación estructural en el campo cultural, dirigido a movilizar recursos sociales, promover la economía creativa y proteger la diversidad cultural, informó Baker.
Esta es una continuación lógica de la larga tradición de valoración cultural de Vietnam y, al mismo tiempo, sienta las bases para que el país responda efectivamente a los desafíos de la era digital y el volátil contexto global, agregó./.