Representante de la UNESCO: Resolución 80 sienta bases para que Vietnam enfrente desafíos globales

Hanoi (VNA) – La Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo cultural en la nueva era marca un hito importante en el pensamiento y la visión de desarrollo de Vietnam, afirmando el papel de la cultura como base espiritual y fuerza endógena para el desarrollo rápido y sostenible del país.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias, el jefe de la Representación de la UNESCO en Vietnam, Jonathan Wallace Baker, evaluó positivamente la visión plasmada en el documento y destacó la cooperación de la organización con el país indochino en este ámbito.



Al referirse al enfoque de la resolución que posiciona a la cultura no solo como base espiritual sino también como un “recurso endógeno crucial, pilar y regulador sistémico para el desarrollo rápido y sostenible”, Baker afirmó: “La UNESCO acoge con satisfacción la visión expresada en la Resolución No. 80-NQ/TW. La identificación de la cultura como un recurso central y pilar del desarrollo muestra que Vietnam ha colocado a las personas, los valores y la identidad cultural en el centro de su estrategia de desarrollo nacional a largo plazo”.

En un contexto de creciente inestabilidad geopolítica y la urgente necesidad de fortalecer los vínculos interculturales, este enfoque es particularmente significativo, subrayó. La cultura contribuye a consolidar la cohesión social y la resiliencia, al tiempo que ayuda a las sociedades a adaptarse al cambio sin perder su orientación de desarrollo, hacia un modelo que aproveche las fuerzas internas mientras se integra internacionalmente.



Baker señaló que colocar a la cultura junto a los pilares económico, social y ambiental está completamente alineado con los esfuerzos globales actuales para afirmar la cultura como un pilar independiente del desarrollo sostenible post-2030.