Foto de ilustración. Fuente: Xinhua/ VNA

Las remesas hacia Ciudad Ho Chi Minh disminuyeron en el primer trimestre de 2026, a causa de las incertidumbres económicas globales, tensiones geopolíticas y factores estacionales, según la sucursal del Banco Estatal de Vietnam (BEV) en la Región 2.

Datos de la entidad muestran que las remesas transferidas a través de instituciones crediticias y organizaciones económicas en la ciudad superaron los dos mil millones de dólares en el período enero–marzo, lo que representa una caída del 15,6 % respecto al trimestre anterior y del 16,9 % interanual.

La tendencia a la baja es evidente desde finales de 2025. En el cuarto trimestre del año pasado, las remesas alcanzaron cerca de 2.380 millones de dólares, registrando ya una disminución del 13,3 % en comparación con el trimestre precedente, antes de continuar reduciéndose a inicios de 2026.

Tran Thi Ngoc Lien, subdirectora de la sucursal, señaló que la caída responde a múltiples factores externos e internos. La recuperación económica mundial, lenta y desigual, ha afectado los ingresos de los vietnamitas en el extranjero, mientras que la inflación persistentemente alta en muchos países ha elevado el costo de vida, reduciendo el ahorro y la capacidad de enviar dinero al país.

El endurecimiento monetario prolongado en las principales economías también ha ejercido presión sobre las actividades productivas y empresariales, afectando indirectamente los ingresos laborales y los flujos de remesas hacia Vietnam.

Las tensiones geopolíticas, en particular los conflictos en Oriente Medio, han intensificado la volatilidad de los precios de la energía y la inflación global, afectando los ingresos reales. En algunos países que acogen a trabajadores vietnamitas, las perturbaciones económicas han generado riesgos para el empleo y los ingresos, limitando así las remesas. No obstante, el BEV señaló que el impacto directo sigue siendo limitado, ya que las remesas provenientes de estos mercados representan una proporción relativamente pequeña.

A nivel interno, la estabilidad macroeconómica se ha mantenido, pero los canales de inversión aún no resultan lo suficientemente atractivos como para atraer mayores flujos de remesas. Asimismo, la reducida diferencia de tasas de interés entre el dong vietnamita y el dólar estadounidense también ha influido en las decisiones de transferencia.

Los factores estacionales también han influido. Tras el pico de fin de año impulsado por el gasto durante el Año Nuevo Lunar, las remesas suelen disminuir en el primer trimestre, lo que hace que las caídas interanuales sean más pronunciadas.

De cara al futuro, es posible que las remesas no se recuperen con fuerza en el corto plazo, ya que dependen tanto de las condiciones económicas globales como internas. Por lo general, los flujos se recuperan gradualmente en los trimestres siguientes a medida que los mercados laborales en el extranjero se estabilizan.

Sin embargo, las incertidumbres geopolíticas en curso, especialmente en Oriente Medio y otras regiones, seguirán ejerciendo presión sobre los precios de la energía, la inflación y el sentimiento del mercado global, lo que podría afectar negativamente las remesas.

Una tendencia similar se ha observado en otras localidades. En la vecina provincia de Dong Nai, las remesas canalizadas a través de instituciones crediticias alcanzaron más de 36,4 millones de dólares hasta el 31 de marzo, lo que supone una disminución del 15,7 % interanual./.