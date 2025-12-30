Relaciones Vietnam - China se desarrollan integralmente, en beneficio de ambos pueblos, asegura embajador

Hanoi, (VNA) – Las relaciones entre Vietnam y China han seguido desarrollándose de manera integral y sustancial, generando beneficios tangibles para ambos pueblos, declaró el embajador chino en esta capital, He Wei, durante una conferencia de prensa celebrada el 29 de diciembre en Hanoi.

El embajador de China en Vietnam, He Wei. (Foto: VNA)





En el evento, el diplomático chino destacó que 2025 fue un año especialmente significativo, con avances sólidos en las relaciones bilaterales, gracias a la implementación activa de las percepciones comunes alcanzadas por los líderes de ambos países.



Además, subrayó que ambos países celebraron conjuntamente el 75.º aniversario de sus relaciones diplomáticas.



El embajador señaló que el momento más destacado del año fue el histórico intercambio de visitas entre los máximos líderes de ambos partidos y países, especialmente la visita de Estado a Vietnam del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del país, Xi Jinping.



La visita no solo reafirmó la posición de Vietnam como una prioridad en la diplomacia de China, sino que también dio lugar a la firma de un récord de 45 documentos de cooperación.



Estos documentos abarcan áreas tradicionales como la economía, el comercio, la agricultura y la cultura, así como campos emergentes como la inteligencia artificial, la conectividad de infraestructuras y la seguridad social. He Wei destacó que la exhibición de estos documentos en la sede del Partido Comunista de Vietnam reflejaba claramente los valiosos resultados alcanzados por ambas partes.



En el ámbito económico y comercial, China ha sido el principal socio comercial de Vietnam durante más de 20 años consecutivos. El volumen del comercio bilateral en los primeros 11 meses de 2025 ya superó el total de todo el año 2024, alcanzando el nivel más alto en la historia de las relaciones comerciales entre ambos países.



La cooperación en inversión, cadenas de suministro y producción sigue fortaleciéndose, lo que ha generado beneficios tangibles tanto para las empresas como para las personas de ambos países.



Asimismo, la cooperación agrícola ha traído beneficios claros a los agricultores y consumidores, señaló el embajador.



Las exportaciones vietnamitas de frutas y hortalizas a China han registrado un crecimiento notable, con el durian generando 3,4 mil millones de dólares este año. Las exportaciones a China representaron más del 90 % del volumen total de exportación de durian de Vietnam.



Además, se están impulsando proyectos estratégicos de infraestructura, como tres líneas ferroviarias de ancho estándar en el norte de Vietnam y el proyecto de la central eléctrica de conversión de residuos en energía en Soc Son, Hanoi, lo que contribuye a la modernización y transición ecológica de Vietnam.



Los intercambios interpersonales también han florecido. El año 2025 fue designado como el "Año del Intercambio Humanístico Vietnam-China", con una amplia variedad de actividades vibrantes como el "Viaje Rojo", foros populares y encuentros de amistad entre jóvenes.



El número de turistas chinos que visitaron Vietnam alcanzó los 4,8 millones, lo que representa aproximadamente el 25 % del total de llegadas internacionales, mientras que el número de estudiantes vietnamitas en China superó los 20.000.



Un avance importante fue la exitosa implementación de la conexión de pago con código QR a principios de diciembre de 2025, lo que facilitó enormemente el comercio y el turismo, resolviendo eficazmente las dificultades de pago que enfrentaban los viajeros entre ambos países.



El embajador chino describió al próximo año 2026 como crucial. Pues China comenzará a implementar su XV Plan Quinquenal, con el objetivo de alcanzar la modernización socialista para 2035. Mientras tanto, Vietnam convocará su XIV Congreso Nacional del Partido, inaugurando una nueva era: la era del auge de la nación. Las similitudes en las estrategias de desarrollo, especialmente en áreas como innovación, economía digital y nuevas fuerzas productivas de calidad, servirán como base sólida para una mayor alineación estratégica y el intercambio de experiencias en gobernanza.



El embajador destacó la necesidad de intensificar los intercambios de teorías y experiencias, para resumir las prácticas de desarrollo y aprender mutuamente, construyendo así una base teórica sólida para el desarrollo sostenible a largo plazo en un mundo cada vez más incierto.



También subrayó la importancia de mejorar la cooperación práctica, enfocándose en las cadenas industriales y de suministro, fomentando la inversión en sectores de alto valor añadido y aprovechando mejor el vasto mercado chino para expandir las exportaciones vietnamitas.



Profundizar los intercambios pueblo a pueblo ayudará a consolidar una base social sólida, generando beneficios tangibles para ambas naciones y reforzando la tradicional amistad entre Vietnam y China como motor clave del desarrollo de ambos países.



En medio de una situación mundial compleja, el embajador He Wei afirmó que ambos países seguirán fortaleciendo su coordinación, impulsando iniciativas globales en áreas de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza, y contribuyendo activamente a la paz, estabilidad y desarrollo en la región y el mundo.



Con motivo del Año Nuevo 2026, el diplomático expresó sus mejores deseos al pueblo vietnamita, manifestó su confianza en que Vietnam llevará a cabo con éxito el XIV Congreso Nacional del Partido y destacó que las agencias de medios de comunicación de ambos países seguirán desempeñando un papel clave como puente importante, contribuyendo a fortalecer la tradicional amistad entre Vietnam y China, "como camaradas y hermanos"./.