Relaciones exteriores sientan base sólida para la entrada de Vietnam a la nueva era
Con motivo del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el miembro suplente del Comité Central del Partido y vicecanciller, Nguyen Minh Vu, escribió el artículo: “Relaciones exteriores sientan base sólida para llevar al país a la nueva era de desarrollo”.
Según el texto, durante el mandato del XIII Congreso del Partido, el mundo ha sido testigo de cambios históricos que han generado grandes oportunidades, pero también han planteado desafíos sin precedentes. Aunque la paz, la cooperación y el desarrollo siguen siendo las principales tendencias y aspiraciones de la humanidad, en muchas regiones del mundo, los puntos calientes de conflicto se han vuelto más complejos, en un contexto de creciente rivalidad entre las grandes potencias.
Además, la Revolución Industrial 4.0 ha impulsado la tecnología avanzada, la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de una manera sin precedentes. El proceso de globalización y la interconexión económica atraviesan múltiples desafíos, sujetos a la presión del proteccionismo y la feroz competencia tecnológica, comercial y de inversión. La región de Asia-Pacífico y el Océano Índico continúan siendo el centro dinámico de desarrollo global, pero también con grandes riesgos.
Este contexto plantea tanto oportunidades como desafíos para Vietnam. Por un lado, el entorno internacional sigue siendo relativamente estable para el desarrollo; la necesidad de cooperación y vínculos económicos brinda oportunidades para que Vietnam profundice su integración internacional y alcance nuevas etapas de desarrollo. Por otro lado, el país enfrenta dificultades debido a los cambios impredecibles en el panorama internacional, los riesgos crecientes para la economía global y la seguridad internacional, y el peligro de rezago si no se aprovechan los avances en ciencia, tecnología y tendencias emergentes.
Logros históricos en las relaciones exteriores
En este contexto tan dinámico, bajo el liderazgo sabio del Partido, la gestión del Estado, la dirección eficiente del Gobierno y la Asamblea Nacional, y los esfuerzos de los diversos sectores y niveles, Vietnam ha logrado destacarse como un "farol de paz, estabilidad y desarrollo" en la región. Los logros de las actividades de relaciones exteriores y la integración internacional durante el mandato del XIII Congreso se consideran históricos. Según el borrador del Informe político para el XIV Congreso, las relaciones exteriores han jugado un papel activo y eficaz, contribuyendo a mantener y consolidar un entorno pacífico y estable, abriendo nuevas perspectivas para el desarrollo del país.
El logro más destacado en las actividades de relaciones exteriores durante el XIII Congreso ha sido la ampliación y profundización de los nexos de Vietnam con sus países vecinos, potencias y socios clave. El número de países con los que Vietnam mantiene relaciones diplomáticas ha aumentado a 194, y la cantidad de Estados con los que Vietnam tiene marcos de asociación estratégica integral, asociación estratégica y asociación integral ha llegado a 42. Las relaciones con varios socios clave han alcanzado nuevas alturas, impulsando un rápido y eficaz desarrollo en la diplomacia bilateral. Por primera vez, Vietnam ha establecido relaciones de asociación estratégica integral con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y relaciones de asociación integral con 18 de los 21 países del G20. Las relaciones y la confianza política con muchos países, especialmente los vecinos, socios clave y amigos tradicionales, se han consolidado aún más. La cooperación bilateral ha avanzado significativamente en áreas como la economía, el comercio, la inversión, la digitalización, la economía verde, la ciencia y la tecnología, y la seguridad y defensa.
Las relaciones exteriores también han contribuido a la defensa de la nación con antelación y desde la distancia. Frente a los grandes cambios globales, Vietnam ha manejado adecuadamente sus relaciones con los socios, promoviendo siempre la solución pacífica de los conflictos en base al derecho internacional. Esto ha permitido mantener las fronteras terrestres en paz y estabilidad, avanzar en negociaciones con otros países, establecer la Línea de Base en la Bahía de Tonkín, presentar el expediente sobre la expansión de los límites de la plataforma continental en el Mar del Este y fomentar la creación del Código de Conducta en esa zona (COC).
A nivel multilateral, Vietnam ha ratificado su capacidad y responsabilidad en cuestiones globales, organizando eventos internacionales clave como la firma de la Convención de la ONU contra el crimen cibernético, la presidencia de la Conferencia de las Partes de UNCLOS, la Cumbre de Crecimiento Verde y la Agenda 2030 (P4G), y el Foro del Futuro de la ASEAN. Vietnam ha desempeñado roles importantes en organizaciones internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2023-2025, y ha contribuido activamente en iniciativas de la ASEAN, la ONU, la OMC, el APEC, la OIF, el Movimiento de Países No Alineados y la cooperación en el Mekong. Además, la nación indochina ha intensificado su participación en las misiones de paz de la ONU y en las actividades internacionales de ayuda humanitaria.
En los próximos años, se prevé que el entorno internacional siga siendo complejo y cambiante. Nuestro país está en un punto histórico que exige nuevas tareas para la diplomacia. El borrador de documentos del XIV Congreso también establece que “fortalecer la defensa nacional, la seguridad y la diplomacia es una tarea clave y constante”. En este sentido, para adaptarse al nuevo período de desarrollo de la nación, las relaciones exteriores deben cumplir las siguientes tareas:
Primero, fortalecer las relaciones exteriores e integración internacional como tareas clave, estrechamente relacionadas con la defensa y seguridad, formando un “tripode” sólido que apoye las dos tareas estratégicas: proteger la patria "con antelación, desde la distancia" y lograr un desarrollo rápido y sostenible.
Segundo, crear impulso y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo del país, vinculando las fortalezas internas y externas. Las relaciones exteriores deben aprovechar las nuevas tendencias y liderar la cooperación con países y corporaciones líderes en áreas innovadoras como la economía digital, la economía verde, la economía marítima, los semiconductores, la inteligencia artificial y la computación en la nube.
Tercero, cambiar la mentalidad de recibir a contribuir, de aprender a liderar, de integrarse profundamente a una integración completa, de ser un país seguidor a ser un pionero. Se debe jugar un papel clave y líder en cuestiones y mecanismos estratégicos que se alineen con los intereses nacionales, y contribuir activamente a la solución de problemas globales.
Cuarto, aumentar el papel y la posición de Vietnam en la política global, la economía mundial y la civilización humana. Con la nueva fuerza y posición del país, el "poder blando" continuará siendo un factor crucial para el desarrollo y el aumento de la influencia de Vietnam en la arena internacional.
Por último, es necesario desarrollar la diplomacia en la nueva era, garantizando una estructura y mecanismos diplomáticos "eficaces, ágiles y efectivos", con recursos adecuados para implementar las tareas diplomáticas, correspondientes con el estatus y la influencia de Vietnam, a nivel regional y mundial. Confiamos que bajo la luz del XIV Congreso y el liderazgo integral y absoluto del Partido, el sector diplomático de Vietnam seguirá desempeñando un papel clave en mantener la paz, aprovechar los recursos y condiciones internacionales favorables para el desarrollo y aumentar la posición del país en la nueva era./.