Relaciones exteriores sientan base sólida para la entrada de Vietnam a la nueva era

El sendo cuerpo de Ingeniería parte para llevar a cabo su misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la misión de la UNISFA en la región de Abyei (agosto de 2023). (Foto: VNA)

Con motivo del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el miembro suplente del Comité Central del Partido y vicecanciller, Nguyen Minh Vu, escribió el artículo: “Relaciones exteriores sientan base sólida para llevar al país a la nueva era de desarrollo”.



Según el texto, durante el mandato del XIII Congreso del Partido, el mundo ha sido testigo de cambios históricos que han generado grandes oportunidades, pero también han planteado desafíos sin precedentes. Aunque la paz, la cooperación y el desarrollo siguen siendo las principales tendencias y aspiraciones de la humanidad, en muchas regiones del mundo, los puntos calientes de conflicto se han vuelto más complejos, en un contexto de creciente rivalidad entre las grandes potencias.



Además, la Revolución Industrial 4.0 ha impulsado la tecnología avanzada, la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de una manera sin precedentes. El proceso de globalización y la interconexión económica atraviesan múltiples desafíos, sujetos a la presión del proteccionismo y la feroz competencia tecnológica, comercial y de inversión. La región de Asia-Pacífico y el Océano Índico continúan siendo el centro dinámico de desarrollo global, pero también con grandes riesgos.

El miembro suplente del Comité Central del Partido y vicecanciller, Nguyen Minh Vu. (Foto: VNA)

Este contexto plantea tanto oportunidades como desafíos para Vietnam. Por un lado, el entorno internacional sigue siendo relativamente estable para el desarrollo; la necesidad de cooperación y vínculos económicos brinda oportunidades para que Vietnam profundice su integración internacional y alcance nuevas etapas de desarrollo. Por otro lado, el país enfrenta dificultades debido a los cambios impredecibles en el panorama internacional, los riesgos crecientes para la economía global y la seguridad internacional, y el peligro de rezago si no se aprovechan los avances en ciencia, tecnología y tendencias emergentes.



Logros históricos en las relaciones exteriores



En este contexto tan dinámico, bajo el liderazgo sabio del Partido, la gestión del Estado, la dirección eficiente del Gobierno y la Asamblea Nacional, y los esfuerzos de los diversos sectores y niveles, Vietnam ha logrado destacarse como un "farol de paz, estabilidad y desarrollo" en la región. Los logros de las actividades de relaciones exteriores y la integración internacional durante el mandato del XIII Congreso se consideran históricos. Según el borrador del Informe político para el XIV Congreso, las relaciones exteriores han jugado un papel activo y eficaz, contribuyendo a mantener y consolidar un entorno pacífico y estable, abriendo nuevas perspectivas para el desarrollo del país.