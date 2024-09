Reiteran apoyo de UE a Vietnam en la lucha contra la IUU

Hanoi (VNA) - La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) es extremadamente importante, por lo que la Unión Europea (UE) está apoyando a Vietnam con su legislación en la materia, subrayó el embajador del bloque comunitario en Hanoi, Julien Guerrier.

"Enfrentar la pesca ilegal resulta vital porque vemos la modificación de las poblaciones de peces en todo el mundo, y debemos asegurarnos de que los recursos acuáticos se gestionen de manera sostenible y que no haya IUU", dijo el diplomático en una reciente entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias.



Añadió que la emisión de la "tarjeta amarilla" para la industria pesquera de Vietnam en 2017 garantiza que "estamos alentando al país indochino y trabajando con él para establecer el marco legislativo adecuado". El funcionario también felicitó al país del sudeste asiático por los resultados alcanzados en la lucha con la peca ilegal.



“En realidad, el marco legislativo ya está en marcha, equipando a sus buques con dispositivos de seguimiento, garantizando que las nuevas normativas se implementen correctamente, sancionando a los pescadores que no respetan las normas. Hay nuevos decretos sobre penalizaciones administrativas que Vietnam ejecuta recientemente”, agregó.



En la próxima inspección en Vietnam, el embajador dijo que la Comisión Europea está muy atenta a la eficacia de la implementación y el cumplimiento por parte del país de su nuevo marco legislativo y de los nuevos decretos sobre penalizaciones administrativas contra las infracciones relacionadas con la IUU.



“Por lo tanto, estamos muy ansiosos por ver si esto ha sido efectivo o no sobre el terreno para garantizar una mejor aplicación de la legislación sobre la IUU en Vietnam y limitar, reducir o erradicar la IUU. Pronto recibiremos un informe de las autoridades vietnamitas”, adelantó.



El embajador significó que la UE también está trabajando estrechamente con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam en este campo. Sobre la base de las conclusiones de ese informe y los avances destacados, Bruselas considerará la posibilidad de una inspección para evaluar la situación sobre el terreno en el país indochino.



La delegación del bloque regional evaluará la situación a fondo y decidirá si existe la posibilidad de levantar la “tarjeta amarilla” o no, según el embajador.



Inmediatamente después de que la CE emitió una advertencia de “tarjeta amarilla” contra la industria pesquera vietnamita en octubre de 2017, la nación ha realizado importantes esfuerzos para cumplir gradualmente con los requisitos establecidos por Europa. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de cuatro inspecciones, la delegación de la CE reconoció la dirección correcta y las fuertes instrucciones del Gobierno vietnamita y estuvo de acuerdo con el país en que el cambio hacia una industria pesquera responsable ha registrado mejoras.



Sin embargo, hay tres desafíos que Vietnam debe abordar para implementar las recomendaciones de la CE: el primer reto es la violación de aguas extranjeras por parte de los buques pesqueros, el segundo es la desactivación de los sistemas de monitoreo de buques (VMS) y el tercero es que algunas embarcaciones siguen sin estar registradas, inspeccionadas y sin licencias de explotación./.