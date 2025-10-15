Hanoi (VNA) – La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, mantuvo una sesión de trabajo con la subsecretaria parlamentaria británica para el Indo-Pacífico, Seema Malhotra, en el marco de su visita de trabajo al Reino Unido.

La viceministra de Asuntos Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, y la ministra de Asuntos Exteriores británica, Seema Maholtra. (Fuente:baoquocte.vn)





Al dar la bienvenida a la delegación vietnamita en Londres, Malhotra destacó los avances logrados en las relaciones bilaterales en los últimos años, a los cuales las cancillerías de ambos países han contribuido significativamente.



Afirmó que el Reino Unido considera a Vietnam un socio importante en la región Asia-Pacífico y expresó su deseo de fortalecer la cooperación integral con el país, especialmente en los ámbitos político-diplomático, de seguridad, comercio, finanzas, educación, transición energética y desarrollo sostenible.



Por su parte, Thu Hang agradeció al Ministerio británico de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo, así como a la Embajada del Reino Unido en Hanoi, por su estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam en la promoción de la cooperación bilateral y de los vínculos en foros multilaterales, incluidos la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y las Naciones Unidas.



La viceministra afirmó que Vietnam siempre concede gran importancia a sus relaciones con el Reino Unido y desea trabajar de manera estrecha para profundizar y desarrollar de forma efectiva la asociación estratégica entre ambos países, en consonancia con los intereses de las dos partes.

Ambas partes acordaron mantener una coordinación estrecha y los mecanismos de cooperación existentes, tales como el diálogo estratégico a nivel viceministerial.



También se comprometieron a reforzar el papel coordinador de ambos ministerios para promover una cooperación más amplia y eficaz, incluso mediante la facilitación de visitas y encuentros de alto nivel, la implementación efectiva de los acuerdos y documentos firmados, y la expansión de la colaboración en áreas tradicionales, así como en sectores potenciales.



Las dos partes subrayaron la importancia de fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión a través del uso efectivo del Acuerdo de Libre Comercio Reino Unido–Vietnam y del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).



Asimismo, coincidieron en impulsar los esfuerzos conjuntos en ciencia, tecnología, innovación, cultura, educación e intercambios pueblo a pueblo./.