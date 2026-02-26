Registran 27 especies de fauna silvestre en el entorno forestal del Santuario de My Son

El registro de una diversidad considerable de especies a través del monitoreo no invasivo evidencia que la zona de estudio sigue conservando condiciones ecológicas propicias para la existencia de múltiples grupos de fauna forestal. (Foto: Junta de Gestión del bosque de protección paisajística del Santuario de My Son)

Un total de 27 especies de fauna silvestre fueron registradas en el bosque de protección paisajística del Santuario de My Son, tras casi tres meses de aplicación de tecnología de cámaras trampa para el monitoreo de la biodiversidad, informó la Junta de Gestión del sitio.

La iniciativa, implementada desde diciembre de 2025, incluyó el uso de un sistema inteligente de patrullaje, dispositivos de geolocalización y equipos de vigilancia instalados en hábitats forestales representativos. Las cámaras fueron colocadas en senderos naturales, cursos de agua y zonas con baja presencia humana, consideradas rutas habituales de desplazamiento de la fauna.

El monitoreo permitió identificar ocho especies de mamíferos y 19 especies de aves y otros animales de actividad principalmente terrestre. Entre las especies detectadas figuran la civeta de palma, el ave cola corta de cabeza gris, el mosquitero de garganta hinchada, el estornino terrestre mayor y el petirrojo de collar rojo. También se constató la presencia de especies incluidas en el Libro Rojo de Vietnam, como el lori lento y el pangolín.

Según el director de la Junta de Gestión, Nguyen Cong Khiet, los mamíferos fueron documentados principalmente mediante cámaras trampa e incluyen especies herbívoras, omnívoras y carnívoras de tamaño mediano. Destaca el registro del macaco de cola de cerdo (Macaca leonina), clasificado como Vulnerable (VU) en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La presencia de grupos de macacos con crías confirma que el bosque no solo funciona como área de alimentación, sino también como hábitat reproductivo con capacidad para sostener poblaciones estables a largo plazo, subrayó el responsable.

Ubicado en un valle cerrado y rodeado de montañas bajas y medias, el santuario, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dispone de un entorno natural relativamente aislado que ha favorecido tanto la conservación del complejo monumental como la preservación de un ecosistema forestal característico de la región montañosa intermedia de Da Nang.

El área de protección paisajística que rodea el núcleo del sitio cumple funciones de zona de amortiguamiento ecológica, destinada a proteger el entorno natural y cultural del Patrimonio Mundial y a garantizar la conservación sostenida de sus valores universales excepcionales, en línea con las recomendaciones de la UNESCO./.