Región de Centro y Altiplanicie Occidental activan máxima alerta ante el tifón Kalmaegi

Hanoi (VNA) – Con la intensificación del tifón Kalmaegi, la decimotercera tormenta que azota el Mar del Este este año, localidades de las regiones central y de la Altiplanicie Occidental, incluidas Dak Lak, Lam Dong, Da Nang y Quang Ngai, han activado sus protocolos de respuesta ante desastres naturales de máximo nivel para proteger a las personas y sus bienes.

En Dak Lak, el 6 de noviembre se emitió un comunicado urgente para que todos los departamentos, agencias y comunas pusieran en marcha los planes de preparación y evacuación. Se ordenó prohibir toda actividad marítima, retirar a residentes de embarcaciones de pesca o jaulas de acuicultura, y restringir la circulación en zonas afectadas, exceptuando a los equipos de rescate y seguridad.

Al final de la tarde, 7.976 personas de zonas de alto riesgo habían sido reubicadas a lugares seguros. El Comando Militar provincial movilizó cerca de 3.900 soldados, 34 vehículos y 60 unidades de rescate especializadas, mientras que la Guardia Fronteriza evacuó a más de 200 familias. La policía provincial desplegó 379 agentes para mantener el orden y dirigir el tráfico.

Además, se redujeron los niveles de agua en embalses hidroeléctricos y de riego para prevenir desbordamientos y proteger contra inundaciones repentinas. Los residentes reforzaron sus viviendas, aseguraron sus cultivos y podaron árboles ante la previsión de lluvias intensas de entre 200 y 400 mm en la zona este.

En Da Nang, el general de división Le Dinh Cuong, comandante de la Guardia Costera de Vietnam, supervisó las medidas de preparación del Comando de la Zona Marítima 2 en Nui Thanh. La Guardia reforzó infraestructuras y almacenes, movilizó 13 embarcaciones y ocho vehículos de rescate, y desplegó unidades móviles a lo largo de ríos y zonas costeras. Se habilitaron unos 90 refugios temporales para los evacuados. Además, monitorea constantemente la trayectoria del tifón y guía a los pescadores hacia fondeaderos seguros.

En Quang Ngai, donde se espera que Kalmaegi toque tierra con vientos de hasta nivel 14-15 (150-183 km/h), más de 2.000 residentes de zonas bajas de la comuna de Long Phung fueron trasladados a refugios comunitarios y escuelas reforzadas. En total, las 96 comunas, barrios y zonas especiales de la provincia han seguido rigurosamente las directivas de las autoridades centrales y provinciales.

El presidente del Comité Popular Provincial, Nguyen Hoang Giang, subrayó que la vida humana es la máxima prioridad. Se han movilizado jóvenes y milicias para asegurar viviendas, trasladar ganado y almacenar suministros esenciales. En siete comunas costeras - Sa Huynh, Tra Cau, Duc Pho, Khanh Cuong, Nguyen Nghiem, Dang Thuy Tram y Lan Phong - se han desplegado equipos de inspección para coordinar los esfuerzos de prevención y mitigación del impacto del tifón.

En Lam Dong, el Departamento de Educación y Formación instruyó a las escuelas a verificar la seguridad de aulas, dormitorios, líneas eléctricas y árboles, y suspender clases en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos. Se prepararon alimentos, agua, medicamentos y generadores de emergencia para estudiantes internos, mientras las campañas de concienciación alertaban a padres y estudiantes sobre los riesgos de cruzar zonas inundadas o realizar actividades al aire libre. Con más de 800.000 estudiantes en 1.605 escuelas, la preparación temprana es clave para reducir riesgos./.