Refuerzan lazos entre Laos y Vietnam en construcción partidista

Vientiane (VNA)- Representantes del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y del Popular Reolucionario de Laos (PPRL) debatieron aquí experiencias en labores profesionales para impulsar la futura cooperación.

Panorama de la cita. (Fuente: VNA)



En las conversaciones entre Phan Thang An, jefe adjunto de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV, y su homóloga anfitriona Boutsady Thanamueang, las dos partes se actualizaron de las actividades relativas a la construcción partidista, implementación de acuerdos de colaboración entre los dos Partidos y Estados, así como la formación en idioma laosiano y los lazos entre las dos comisiones.



En la ocasión, Thang An y Boutsady Thanamueang acordaron continuar organizando intercambios de delegaciones entre las dos comisiones y de información, así como compartir experiencias en la construcción del Partido y del sistema político, contribuyendo a la ejecución exitosa de la Resolución del Congreso de cada Partido y el Acuerdo de alto nivel entre los dos Burós Políticos.



Ratificaron también el compromiso de impulsar los vínculos entre la Revista de Construcción del Partido de la Comisión de Organización del órgano rector del PCV y su similar laosiana, además de promover el trabajo de propaganda sobre la tradición de relaciones especiales binacionales entre los funcionarios, militantes y pobladores, especialmente en las generaciones jóvenes. Mientras tanto, en las reuniones y sesiones de trabajo con los departamentos de la Comisión de Organización del Comité Central del PPRL, Thang An y representantes de la parte anfitriona abogaron por seguir coordinando y apoyándose mutuamente en su trabajo, para asesorar de la manera más efectiva posible a los líderes de Partidos y Estados de cada país en el ámbito de trabajo que les corresponde./.