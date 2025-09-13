Refuerzan la asociación estratégica entre Vietnam y Bielorrusia

Minsk (VNA)– El embajador de Vietnam en Bielorrusia, Nguyen Van Trung, presentó el 11 de septiembre las cartas credenciales al presidente bielorruso, Alexander Grigoryevich Lukashenko.



El embajador de Vietnam en Bielorrusia, Nguyen Van Trung (izquierda), y el presidente bielorruso, Alexander Grigoryevich Lukashenko. (Foto: VNA)

En la cita, el presidente Lukashenko afirmó que Bielorrusia considera a Vietnam como uno de sus principales socios en Asia, así como un motor del crecimiento económico mundial.

Destacó la importancia de la asociación estratégica Bielorrusia–Vietnam, especialmente después de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Minsk en mayo pasado.

Asimismo, aseguró que Bielorrusia cumplirá plenamente todos los compromisos y acuerdos alcanzados a nivel superior, y expresó su expectativa de ver pronto resultados concretos y efectivos en la cooperación bilateral.

Por su parte, el embajador Nguyen Van Trung subrayó que Vietnam siempre valora a Bielorrusia como un socio clave en Europa.

Manifestó la gratitud del pueblo vietnamita por la solidaridad, la amistad y el espíritu de apoyo que el pueblo bielorruso ha mostrado a lo largo de la historia de las relaciones bilaterales.

El diplomático se comprometió a hacer todo lo posible para fortalecer la amistad tradicional y promover el desarrollo de los vínculos entre ambos países, en beneficio de sus pueblos y en favor de la paz, la estabilidad y el progreso regional e internacional.

Vietnam y Bielorrusia establecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 1991.

Tras más de tres décadas, la amistad y la cooperación bilateral han avanzado en múltiples ámbitos, sobre la base de los lazos históricos y de la colaboración mantenida durante la época de la Unión Soviética.

En mayo de este año, con motivo de la visita de Estado del secretario general To Lam, ambos países acordaron elevar su relación al nivel de Asociación Estratégica, marcando una nueva etapa en los vínculos bilaterales. Actualmente, más de 600 ciudadanos vietnamitas residen, estudian y trabajan en Bielorrusia./.