Refuerzan en Vietnam rol responsable de influencers con nueva alianza y programa de credibilidad

Hanoi (VNA) – La Cumbre “KOL con la era del ascenso de la nación” (KOL Summit 2025) se inauguró esta mañana en Hanoi, en la cual se lanzaron iniciativas destinadas a promover una influencia responsable y fortalecer la confianza en el entorno digital.



Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



En su discurso de apertura, Le Xuan Minh, jefe del Departamento de Ciberseguridad y Prevención del Crimen de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, señaló que en la era digital, los líderes de opinión clave (KOL, en ingles) se están convirtiendo en una fuerza especial que contribuye a dar forma a la conciencia social, liderar tendencias de innovación y promover la identidad y los valores de Vietnam en el mundo.



“No solo son rostros representativos de nuevas tendencias, sino también ‘embajadores digitales’ que desempeñan un papel crucial en la construcción y el desarrollo nacional, en el marco de los cuatro pilares estratégicos para forjar una nueva era del país”, destacó.



Subrayó que los KOL, con gran influencia y alta responsabilidad, deben ser plenamente conscientes del impacto de cada declaración, imagen o acción. Al mismo tiempo, las agencias de gestión y las plataformas tecnológicas deben colaborar para crear un entorno sano, donde los KOL promuevan el patriotismo, ejerzan una influencia positiva y contribuyan al desarrollo socioeconómico y a la comunicación nacional.



El evento reunió a casi 400 delegados, incluidos organismos de gestión, plataformas digitales, empresas y más de 300 KOL influyentes y de prestigio social.

“La cumbre es una oportunidad para dialogar, compartir, orientar y redirigir una influencia responsable, así como para lanzar iniciativas comunitarias por un ciberespacio seguro, civilizado y creativo”, afirmó.



En la cita se presentaron dos iniciativas clave: la Alianza “Confianza Digital”, integrada por KOL de prestigio, organismos estatales, plataformas en línea y empresas, con la misión de ejercer una influencia responsable y guiar la confianza social; y el Programa “Credibilidad de los Influencers”, orientado a promover buenas prácticas, códigos de conducta y estándares comunitarios, además de evaluar la credibilidad de los KOL como referencia para que agencias y empresas elijan socios confiables en comunicación, promoción comercial y actividades culturales.



La cumbre, primer evento nacional de este tipo en Vietnam, busca crear un foro de conexión entre la comunidad de los KOL, gestores públicos, empresas y plataformas digitales, con el fin de acompañar y difundir valores hacia un desarrollo sostenible en la era digital.



El evento contó con la participación de rostros influyentes y reconocidos como el Artista del Pueblo Xuan Bac, los cantantes Tung Duong y Ha Myo, el rapero Đen Vau, las reinas de belleza Bao Ngoc y Thanh Thuy, junto a numerosos creadores de contenido como Khanh Vy, Huy NL, Duy Tham, Meichan, Tina Thao Thi, Vinh Thich An Ngon, Tuan Ngoc Day y Hana Ban Me.



Además de los KOL, participaron representantes de organismos estatales, además de plataformas como TikTok y Meta, y grandes corporaciones, que intervinieron como ponentes para compartir soluciones destinadas a fortalecer la influencia positiva en el entorno digital.



Durante la cita se llevaron a cabo foros abiertos donde los KOL pudieron compartir su trayectoria como “líderes de opinión”, intercambiar directamente con gestores, empresas y plataformas para buscar soluciones que impulsen una influencia positiva y una mayor responsabilidad social en la construcción de un Vietnam digital seguro./.