Refuerzan coordinación para una gestión eficaz de la frontera Vietnam–Laos

Firma de un reglamento de cooperación operativa entre las unidades participantes (Foto: VNA)

El Mando Militar de la provincia vietnamita de Quang Tri informó que el Mando de Defensa de la Zona 5 – Khe Sanh, en coordinación con los mandos militares de los distritos de Se Pon y Noong, el Mando Militar de la provincia laosiana de Savannakhet y el Mando Militar del distrito de Sa Muoi, de la provincia de Salavan, celebró una ceremonia de hermanamiento y firmó un reglamento de cooperación operativa.

El acuerdo tiene como objetivo reforzar las relaciones de solidaridad, amistad y coordinación en la gestión y protección de la frontera común. En virtud del reglamento, las partes priorizarán el intercambio regular y extraordinario de información sobre actividades de fuerzas hostiles y la situación de la delincuencia transnacional, especialmente los delitos relacionados con drogas y armas.

Asimismo, se fortalecerá la coordinación en la prevención y lucha contra la ocupación ilegal de tierras, los asentamientos irregulares, la migración ilegal y la explotación ilícita de recursos forestales.

Junto con la cooperación en tareas de defensa, las unidades intensificarán las labores de información y sensibilización para movilizar a las poblaciones de ambos lados de la frontera a cumplir estrictamente las leyes de cada país y a no dejarse influir por argumentos distorsionados de fuerzas reaccionarias.

El acuerdo también contempla el apoyo mutuo en la prevención, respuesta y mitigación de los efectos de desastres naturales y epidemias, así como la organización de actividades de intercambio cultural, artístico y deportivo con motivo de las principales festividades de ambos países. De manera periódica, dos veces al año, se celebrarán reuniones rotativas de evaluación para revisar los resultados de la cooperación y definir orientaciones para la siguiente etapa.

Al intervenir en el acto, el coronel Thieu Dang Anh, subcomandante del Mando Militar de la provincia de Quang Tri, destacó que la firma del acuerdo de hermanamiento constituye un hito importante que materializa la determinación política de las fuerzas armadas de ambas partes de construir una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo sostenible.

El Mando Militar de la provincia de Quang Tri reafirmó su compromiso de supervisar y dirigir eficazmente la implementación de los contenidos acordados, así como de instruir a las unidades pertinentes para concretar el hermanamiento mediante actividades prácticas, eficaces y de largo plazo./.