Refuerzan cooperación Vietnam-Australia de cara al éxito de APEC 2027

Sídney (VNA) – En el marco de su visita de trabajo a Australia los días 22 y 23 de junio, la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, sostuvo reuniones con dirigentes del Asuntos Exteriores y Comercio de este país.

La viceministra fue recibida por el ministro asistente de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, Matt Thistlethwaite; el subtitular de la misma cartera, George Mina; el jefe de la delegación de altos funcionarios de APEC, Jeremy Green; el primer subsecretario adjunto, Paul Griffiths; y el presidente ejecutivo del Centro de Estudios de APEC, Craig Emerson.

La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, y el ministro asistente de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, Matt Thistlethwaite. (Foto: VNA)

Minh Hang destacó el sólido y sustancial desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia, afirmando que Canberra es un socio importante y un amigo de confianza de Hanoi en la región.

Propuso que ambos países continúen profundizando y mejorando la eficacia de su asociación, especialmente mediante el fortalecimiento de la confianza política a través de intercambios de delegaciones de alto nivel, así como de la cooperación en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, la ayuda al desarrollo, la educación y la formación, la ciencia y la tecnología, la innovación, la cultura, el turismo y los intercambios entre pueblos.

Subrayó que la ciencia y la tecnología deben constituir una prioridad fundamental de la cooperación bilateral en el futuro.

Al destacar que ambos países comparten numerosas posiciones e intereses comunes sobre cuestiones regionales e internacionales, abogó por reforzar las consultas y la coordinación en los mecanismos multilaterales regionales y globales, especialmente en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), las Naciones Unidas, la cooperación en la subregión del Mekong, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Minh Hang reafirmó que Vietnam concede gran importancia al papel y la posición de Australia, y respalda el fortalecimiento de sus vínculos y cooperación con los países de la ASEAN y de la subregión del Mekong.

Asimismo, destacó que la organización del Año APEC 2027 constituye una de las principales prioridades de la diplomacia multilateral vietnamita hasta 2030. Solicitó a Australia que continúe brindando su apoyo y coordinándose estrechamente con Vietnam y los demás miembros para hacer que la cooperación en el marco de ese mecanismo sea más eficaz y concreta, especialmente con el fin de garantizar el éxito del Año APEC 2027 y la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027 en Phu Quoc, Vietnam.

Por su parte, Matt Thistlethwaite, George Mina y otros funcionarios australianos elogiaron los avances sustanciales de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países en todos los ámbitos.

Afirmaron que Vietnam es un socio cercano y fiable cuyo papel y posición en la escena internacional continúan fortaleciéndose, al tiempo que expresaron su deseo de intensificar la cooperación bilateral y multilateral con Hanoi.

Australia felicitó a Vietnam y manifestó su confianza en que, gracias a su creciente prestigio internacional y a la implementación eficaz de su política exterior, el país asumirá con éxito la presidencia de APEC 2027 en un momento crucial para el foro y para el fortalecimiento de la integración económica regional y mundial.

Compartiendo los puntos de vista y propuestas de Vietnam, la parte australiana confirmó su disposición a cooperar estrechamente en la preparación y organización de las actividades de APEC 2027, en particular para promover nuevas prioridades e iniciativas que respondan a las necesidades de desarrollo de las economías miembros en el contexto actual./.