Reformas aceleran inversión extranjera en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Ciudad Ho Chi Minh ha reducido muchos procedimientos administrativos con la esperanza de atraer más inversión extranjera directa (IED) en los campos de la energía renovable, la alta tecnología, la logística y las zonas urbanas inteligentes.



Empresas con IED llegan continuamente a Ciudad Ho Chi Minh



En los últimos meses del año, los líderes del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh han trabajado continuamente con empresas extranjeras para explorar oportunidades de inversión.



Recientemente, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Bui Xuan Cuong, recibió a representantes del grupo francés HDF Energy, el cual estableció su oficina representativa en Vietnam a partir de 2022.



En la reunión, Tran Khanh Viet Dung, director de HDF Energy en Vietnam, informó que la entidad intenta invertir unos 500 millones de dólares en los proyectos relativos a la energía renovable y desarrollo de una ruta de autobús fluvial con uso de energía de hidrogene verde en el río Saigon, entre otros.



Por otro lado, durante un encuentro de trabajo con las autoridades del Comité Popular de la urbe, Somhatai Panichewa, directora ejecutiva de la empresa Amata Vietnam, dijo que el grupo está estudiando para invertir 180 millones de dólares en la construcción de un nuevo parque industrial en el área de Chau Duc, centrándose en industrias de alta tecnología, logística y áreas urbanas inteligentes.

Por otro lado, numerosas empresas demuestran su interés de invertir en diferentes proyectos en Ciudad Ho Chi Minh, sobre todo el grupo G42 de los Emiratos Árabes Unidos planea invertir en un Centro de Metadatos de inteligencia artificial por un capital de dos mil millones de dólares.



Los procedimientos de inversión se acortan a sólo unos días



Durante las sesiones de trabajo con inversionistas extranjeros, el presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, siempre se comprometió a minimizar los procedimientos administrativos engorrosos y reducir el tiempo para que las empresas completen los procedimientos al invertir en la la metrópolis.



Este compromiso se ha materializado con el hecho de que Ciudad Ho Chi Minh ha emitido una decisión para reducir el tiempo de tramitación de ocho procedimientos administrativos en el sector de inversiones.



En particular, el procedimiento para otorgar certificados de registro de inversión a proyectos no sujetos a la aprobación de la política de inversión ha reducido el tiempo de procesamiento de 10 días a 8 días a partir de la fecha de recepción de los documentos válidos.



Esas reformas hacen de Ciudad Ho Chi Minh un destino más atractivo en el mapa de la IED, y también explican por qué los flujos de capital extranjero hacia la urbe están en auge en los últimos meses de 2025./.