Refinería vietnamita recibe más de 950.000 barriles de petróleo crudo procedentes de Congo

La planta de refinación y petroquímica de Nghi Son, ubicada en la provincia centrovietnamita de Thanh Hoa. (Foto: VNA)

La planta de refinación y petroquímica de Nghi Son, ubicada en la provincia centrovietnamita de Thanh Hoa, recibió un cargamento de más de 950.000 barriles de petróleo crudo tipo Djeno procedente de la República del Congo, destinado a la producción de combustibles para abastecer la demanda del mercado.

El envío fue gestionado por la sucursal de distribución de productos de refinación de Nghi Son (PVNDB), unidad dependiente del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), con el objetivo de garantizar la operación estable de la refinería.

La diversificación de las fuentes de crudo representa un paso estratégico clave para la planta de Nghi Son, ya que le permite asegurar de manera proactiva el suministro de materias primas necesarias para su funcionamiento continuo.

Esta medida contribuye a garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en el mercado interno, en un contexto en el que el suministro tradicional de petróleo desde Kuwait se ha visto afectado por las tensiones en la región de Medio Oriente.



Aunque el crudo kuwaití continúa siendo la materia prima principal conforme al diseño original de la planta, la refinería ya había procesado previamente un primer lote de crudo tipo Das Blend. Esta operación forma parte de su estrategia para tratar de forma complementaria entre 10 y 12 millones de barriles anuales de nuevos tipos de crudo, combinándolos con el suministro kuwaití o variantes equivalentes, especialmente durante periodos operativos específicos como el cambio de catalizador en la unidad de hidrotratamiento de residuos.



En este contexto, PVNDB, en línea con la estrategia comercial internacional de Petrovietnam y ante la necesidad de diversificación de la refinería, logró gestionar con éxito este nuevo lote de crudo.



Este hito no solo contribuye a reforzar la seguridad energética nacional, sino que también amplía el papel de PVNDB, que pasa de la distribución de productos refinados a una participación más activa en la cadena de suministro de crudo para las refinerías del país.

En su función de coordinación, PVNDB aprovechó la experiencia y reputación de Petrovietnam en las negociaciones comerciales para trabajar junto a la refinería en la evaluación de necesidades, búsqueda de ofertas, análisis de opciones y negociación con socios internacionales.

Este esfuerzo conjunto permitió concretar la operación dentro de los plazos previstos, cumpliendo estrictamente con las normativas legales y los requisitos de gestión de riesgos.

En los próximos meses, PVNDB continuará importando crudo adecuado para las necesidades de la refinería de Nghi Son y otras instalaciones del país.

Paralelamente, impulsará la estandarización de la gobernanza corporativa, el desarrollo de recursos humanos, la expansión de la cooperación internacional y la diversificación de fuentes de suministro, con el fin de mejorar su capacidad de adaptación ante las fluctuaciones del mercado energético global.



Según el plan de producción de 2026 anunciado a inicios de año, la refinería de Nghi Son prevé importar alrededor de 12,5 millones de toneladas de crudo y producir aproximadamente nueve millones de toneladas de derivados para el mercado doméstico.



Fundada en 2008, la planta de Nghi Son es una empresa conjunta integrada por Kuwait Petroleum Europe (KPE), Idemitsu Kosan (Japón), Petrovietnam y Mitsui Chemicals, con una inversión total superior a los nueve mil millones de dólares./.