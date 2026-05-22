Refinería vietnamita incrementará oferta de gasolina biológica E10 en todo el país

El buque Au Lac Eagle de la Corporación de Comercio de Importación y Exportación Thanh Le recibe gasolina E10 RON95 en el puerto de la refinería de petróleo de Dung Quat. (Foto: nangluongvietnam.vn)

La Compañía de Refinación y Petroquímica de Vietnam (BSR) prevé producir y comercializar entre 80 mil y 100 mil metros cúbicos mensuales de gasolina biológica E10RON95 a partir de este mes, con el objetivo de responder a la creciente demanda del mercado antes de la implementación nacional del combustible E10 prevista para el próximo 1 de junio.



La Refinería Dung Quat opera actualmente a capacidad óptima para garantizar el suministro de combustibles, incluida la gasolina E10RON95, obtenida mediante la mezcla de gasolina base RON95 con etanol combustible, informó la empresa.



Paralelamente, BSR completó la revisión y adecuación de sus sistemas de almacenamiento, tanques, infraestructura de mezcla y distribución, reforzando especialmente la capacidad de suministro por vía marítima.



El etanol utilizado en la producción procede de la Planta de Biocombustibles Dung Quat, que funciona de manera estable al 75-80% de su capacidad y prevé elevar ese nivel al 90% en junio, con la meta de alcanzar posteriormente el funcionamiento pleno. La conexión directa entre esta planta y el sistema de mezcla de la refinería ha permitido consolidar una cadena de valor integrada para la producción de biocombustibles.



BSR destacó además que cuenta con una infraestructura integral para la producción y comercialización de gasolina E10, que incluye modernos sistemas de producción de gasolina base, depósitos de gran capacidad, laboratorios especializados, estrictos mecanismos de control de calidad y un puerto de exportación de gran escala. Estas condiciones permiten asegurar un suministro estable y sostenido del combustible biológico al mercado.



Con anterioridad, la empresa completó la mezcla de aproximadamente 18 mil metros cúbicos de gasolina E10RON95, lote que recibió la certificación de calidad del Centro Técnico de Normas, Metrología y Calidad 2 (QUATEST 2), conforme a las regulaciones técnicas nacionales vigentes antes de su salida al mercado.



El pasado 20 de mayo, BSR concretó también la primera venta marítima de 12 mil metros cúbicos de gasolina E10 a la Corporación de Comercio de Importación y Exportación Thanh Le. La operación representa un paso significativo en la expansión de la distribución de biocombustibles a gran escala y confirma que el sistema logístico y de transporte de la empresa está preparado para garantizar el suministro continuo del producto.



Además de la distribución marítima, BSR mantiene desde 2025 el suministro de gasolina E10 por vía terrestre mediante camiones cisterna, una estrategia que le permite ampliar la cobertura de distribución y aumentar la flexibilidad en el abastecimiento del combustible en todo Vietnam./.