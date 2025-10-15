Reelección de Vietnam al CDH reafirma su creciente prestigio y posición internacional

Nueva York (VNA) – La reciente reelección de Vietnam como miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas para el período 2026-2028 con un número muy alto de votos es un acontecimiento de gran relevancia que afirma el creciente prestigio y posición internacional del país, afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Hang.

La Asamblea General de la ONU inicia el recuento de votos. Foto: VNA

En una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre el tema, la funcionaria enfatizó que el hecho de que Vietnam haya obtenido 180 votos a favor, el mayor número de votos entre los países de Asia-Pacífico refleja el reconocimiento y la alta valoración de la comunidad internacional hacia los logros socioeconómicos alcanzados en los últimos años, especialmente en la promoción y protección de los derechos humanos, la garantía del bienestar social y la mejora de la calidad de vida del pueblo.



Esta amplia confianza confirma, una vez más, el apoyo de las Naciones Unidas (ONU) y de la comunidad internacional a la política exterior coherente del Partido y del Estado, así como a los resultados de nuestra labor diplomática bilateral y multilateral, dijo.



La reelección inmediata de Vietnam, cuando aún estamos concluyendo el mandato 2023-2025, demuestra la confianza en nuestro enfoque basado en el diálogo, la cooperación y el equilibrio, además de las expectativas sobre las futuras contribuciones de Vietnam en un contexto mundial extremadamente complejo, continuó.

Añadió que este resultado es fruto de la atención y dirección de los líderes del Partido, el Estado y el Gobierno; de los esfuerzos diplomáticos, de comunicación y divulgación, y del papel de las misiones en el exterior, en particular las delegaciones en Nueva York y Ginebra, junto con la participación de los ministerios, sectores y medios de comunicación.



Este éxito, sumado a que Vietnam acogerá la ceremonia de apertura para la firma de la Convención de la ONU sobre Ciberdelincuencia los días 25 y 26 de octubre, constituye una implementación concreta y eficaz de la Resolución 59 del Buró Político sobre la integración internacional en la nueva etapa, afirmando la nueva posición de Vietnam, de socio activo y responsable a contribuyente clave en la construcción y configuración de las cuestiones globales, reafirmó.



Sobre las principales prioridades de Vietnam en el CDH, la Viceministra dijo que durante el periodo 2023-2025, el país adoptó el lema: “Respeto y comprensión. Diálogo y cooperación. Todos los derechos humanos, para todas las personas”, estableciendo ocho prioridades: fortalecer la eficacia del Consejo; proteger los derechos humanos ante el cambio climático; luchar contra la violencia y la discriminación y proteger a los grupos vulnerables; promover la igualdad de género; garantizar los derechos humanos en la era digital; promover el derecho a la salud, al trabajo y a la educación y la educación en derechos humanos.



Estos principios y prioridades, alineados tanto con las preocupaciones globales como con las necesidades de cooperación de Vietnam, continuarán guiando la acción del país durante el mandato 2026-2028 y más allá, recalcó.



Además, agregó, Vietnam prestará mayor atención a los desafíos globales urgentes y a los ámbitos clave para impulsar una nueva etapa de desarrollo nacional, como la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital, la educación y la sanidad.



Tal como señala la Resolución 59, la integración internacional es una causa de todo el pueblo y de todo el sistema político, colocando a los ciudadanos y a las empresas en el centro y como principales beneficiarios. Bajo este espíritu, la participación en el CDH requerirá una contribución más amplia y efectiva de todos los actores nacionales: ministerios, sectores y organizaciones de masas.



Minh Hang expresó su confianza en que con el amplio apoyo internacional demostrado en esta votación y con la implicación de todo el sistema político, el próximo mandato de Vietnam en el CDH será un éxito, contribuyendo a la implementación de la política exterior del Partido y a las orientaciones del Estado en la promoción y protección de los derechos humanos./.