Recursos humanos calificados, clave para centro financiero internacional de Vietnam

La zona central del Distrito 1 de Ciudad Ho Chi Minh alberga numerosas instituciones financieras nacionales e internacionales. (Fuente: VNA)

La construcción del Centro Financiero Internacional se considera un paso estratégico de Vietnam en su nueva etapa de desarrollo. Sin embargo, además del perfeccionamiento del marco institucional, la infraestructura y las políticas de atracción de inversiones, la disponibilidad de recursos humanos con estándares internacionales se perfila como un factor decisivo.

Según expertos, en la estructura de un centro financiero global, las instituciones y las políticas pueden basarse en modelos exitosos del mundo; no obstante, los recursos humanos —desde los equipos de gestión y especialistas financieros hasta los inversionistas— requieren un largo período de formación y acumulación de experiencia.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, presidente del Consejo Ejecutivo del Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC), afirmó que la construcción de este centro está estrechamente vinculada a la necesidad de transformar el modelo de crecimiento económico.

Para mantener un crecimiento alto y sostenible, Vietnam necesita avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en una mayor productividad, la innovación, la calidad institucional y la capacidad de movilizar y asignar eficazmente los recursos, agregó.

Según Nguyen Hoa Binh, un centro financiero internacional moderno puede ayudar a Vietnam a modernizar su mercado de capitales, conectarlo directamente con los flujos globales de capital, diversificar los productos financieros y promover nuevos ámbitos como las finanzas verdes y las finanzas digitales, factores clave para el crecimiento a largo plazo.

No obstante, una profunda integración financiera también conlleva riesgos. La experiencia internacional muestra que varios países enfrentaron dificultades al abrir sus mercados financieros sin contar con marcos institucionales adecuados ni con suficiente capacidad de supervisión y gestión de riesgos macroeconómicos. Por ello, la construcción del VIFC debe basarse en cinco factores fundamentales: capacidad de conexión global; infraestructura jurídica estable y transparente; recursos humanos de alta calidad; capacidad de gestión conforme a estándares internacionales y un ecosistema de apoyo al desarrollo.

En la misma línea, Hubertus Vaeth, director general fundador de Frankfurt Main Finance y vicepresidente fundador de la Alianza Global de Centros Financieros Internacionales, consideró que la prioridad principal de un centro financiero emergente es el recurso humano, que incluye tanto la capacidad de gestión estatal y regulación como la capacidad de ejecución.

Desde la perspectiva de la formación, el doctor Ha Thuc Vien, vicerrector de la Universidad Vietnam-Alemania, señaló que participar en el mercado financiero global exige recursos humanos que no solo comprendan los productos y el mercado nacional, sino que también dominen las prácticas internacionales.

Para responder a estas exigencias, la formación se está implementando mediante la combinación de programas de corto plazo dirigidos a profesionales del sector y programas de largo plazo a nivel de licenciatura y posgrado. Algunos programas organizados por la Universidad Vietnam-Alemania, con la participación de expertos alemanes, ya se han puesto en marcha y se centran en modelos institucionales, estructura del mercado financiero y estrategias de atracción de capital de inversión.

Según el viceministro de Educación y Formación, Nguyen Van Phuc, la capacitación de recursos humanos para el centro financiero debe vincularse estrechamente con las necesidades reales del mercado, al tiempo que se refuerza la integración entre las finanzas y nuevas áreas como la inteligencia artificial y las finanzas verdes. Asimismo, la cooperación con empresas, instituciones financieras y socios internacionales contribuirá a ampliar las oportunidades de formación y al desarrollo de recursos humanos de alta calidad.

En la competencia entre los centros financieros globales, el capital humano suele ser la ventaja más duradera y difícil de replicar. Singapur, Hong Kong (China) y Dubái han invertido fuertemente en educación financiera y en la atracción de talento internacional.

Para Vietnam —un centro financiero emergente— la preparación de recursos humanos no es solo una tarea del sector educativo, sino una base decisiva para una participación más profunda en la cadena de valor financiera global en las próximas décadas./.