Recorre presidente del Parlamento cubano zona industrial en Hung Yen

Hung Yen, Vietnam (VNA) - En el marco de su visita de trabajo a la provincia norvietnamita de Hung Yen, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, recorrió la compañía Nestlé Bong Sen y la zona industrial Thang Long II, donde expresó su interés en atraer inversiones similares a Cuba, particularmente del Grupo Sumitomo de Japón.



Esteban Lazo Hernández visita Nestlé Bong Sen y la zona industrial Thang Long II (Foto: VNA)

Durante la visita, el máximo legislador de Cuba mostró una impresión positiva por el desarrollo moderno de Nestlé Bong Sen y la infraestructura sincronizada en Thang Long II, factores que, a su juicio, constituyen la base para la fuerte atracción de inversión extranjera en esta zona industrial.

Lazo Hernández informó que, a pesar de las dificultades derivadas del bloqueo y las sanciones, Cuba tiene planes de expandir varias de sus zonas industriales. El país caribeño busca ampliar la cooperación y potenciar la atracción de capital foráneo con mecanismos y políticas de incentivos concretos.

Manifestó su deseo y expectativa de que muchas empresas, incluyendo al Grupo Sumitomo, el inversionista detrás de la Zona Industrial Thang Long en Vietnam, visiten Cuba para explorar su entorno de inversión, con el objetivo final de participar en el desarrollo de infraestructura industrial en la isla.

Por su parte, el subdirector general de la compañía de la zona industrial Thang Long II, Nguyen Minh Duc, proporcionó detalles sobre las operaciones.

El Grupo Sumitomo, inversionista de Thang Long, actualmente desarrolla y opera 10 zonas industriales en 6 países. En Vietnam, el grupo cuenta con cinco zonas ubicadas en Hanoi, Hung Yen, Thanh Hoa, Quang Tri y Phu Tho, albergando principalmente inversionistas japoneses que producen artículos eléctricos y electrónicos, componentes para automóviles y motocicletas, productos metálicos, piezas mecánicas y productos de plástico y caucho.

La zona industrial Thang Long II en Hung Yen fue establecida en 2006 en un área total de 527 hectáreas. Cuenta en la actualidad con 82 de sus 90 inversionistas procedentes de Japón, además de empresas de Vietnam, Corea del Sur y Suiza. El capital de inversión total registrado alcanza los 3,2 mil millones de USD, generando empleo para 27 mil trabajadores y contribuyendo positivamente al desarrollo económico local.

Destacando la fortaleza de su infraestructura de calidad japonesa, la compañía se esfuerza por crear las mejores condiciones para los inversionistas. En la actualidad, la empresa prioriza las energías renovables y ya ha instalado un sistema de energía solar en techos con una capacidad de 80 MWp, con la expectativa de alcanzar los 100 MWp en 2025 para abastecer las operaciones en Thang Long II, orientándose hacia un desarrollo verde y sostenible./.