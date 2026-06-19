Reconocido cineasta argentino Ricardo Preve: “Me impresiona la capacidad de reconstrucción y superación del pueblo vietnamita”

Buenos Aires (VNA) - El cineasta argentino Ricardo Preve, reconocido documentalista con una trayectoria de más de tres décadas y proyectos filmados en más de 80 países, se encuentra ultimando los detalles de A Price We Have to Pay (Un precio que tenemos que pagar), un documental rodado en Argentina y Vietnam que investiga la desaparición y muerte del periodista argentino Ignacio Ezcurra durante la guerra de Vietnam en 1968.



En conversación con los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Buenos Aires, el director habló sobre el origen del proyecto, los hallazgos de la investigación, la colaboración con Vietnam y sus impresiones sobre el país.



VNA: ¿Cómo nació el proyecto del documental A Price We Have to Pay?

Ricardo Preve: El proyecto comenzó en 2024 y gira en torno a la historia de Ignacio Ezcurra. Siempre sentí cierta identificación con él. He trabajado en más de 80 países, muchos de ellos lugares donde prácticamente no hay argentinos, y por eso me interesó desde hace tiempo su historia y el misterio de su desaparición en lo que entonces se llamaba Saigón.



Empezamos a investigar y filmamos en Argentina durante febrero, abril y agosto del año pasado. En Vietnam rodamos durante julio, aunque yo viajé previamente en junio para mantener reuniones en Hanoi. Después me encontré con el equipo argentino en Ciudad Ho Chi Minh.



Formamos un equipo mixto argentino-vietnamita de unas diez personas: seis vietnamitas y cuatro argentinos. Fue una experiencia muy enriquecedora. A pesar de las diferencias de idioma y de cultura, rápidamente encontramos una manera de trabajar juntos. La colaboración fue excelente.



Contamos además con el apoyo del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam. Una vez terminado el rodaje, regresamos a Argentina y comenzamos el proceso de edición. Actualmente la película ya está montada y tiene una duración aproximada de 90 minutos.



Ahora nos encontramos en la etapa de postproducción: corrección de color, diseño de sonido, obtención de material de archivo en alta calidad, composición musical y todos los trabajos técnicos finales. Nuestra intención es terminar la primera versión para octubre de este año.



Esperamos poder participar en el Festival Internacional de Cine de Hanoi, que se celebrará en noviembre de este año.

El equipo de la película A Price We Have to Pay en Vietnam

VNA ¿Cuáles fueron las principales dificultades durante la realización del documental?

Ricardo Preve: Sin duda, una de las mayores dificultades fue recopilar el material de archivo. Sin embargo, creo que el documental tendrá un impacto muy positivo sobre la imagen de Vietnam en Argentina.



Además de la reivindicación histórica, la película muestra los paisajes de Vietnam y la vida de su gente. Creemos que eso contribuirá a ofrecer una imagen más completa y positiva del país ante el público argentino.



Ojalá la película sea seleccionada para el Festival Internacional de Cines de Hanoi. Si eso sucede, viajaré personalmente para acompañar la presentación y demostrar nuestro interés en seguir trabajando junto a Vietnam. Creo que este proyecto representa un paso muy positivo entre dos países geográficamente distantes, pero unidos por la cultura y el cine.



VNA: ¿Por qué decidió investigar la historia de Ignacio Ezcurra?



Ricardo Preve: Porque siempre me sentí identificado con él. Provenía de una familia argentina tradicional y católica, con un contexto social parecido al mío. Creció en San Isidro, la misma zona donde yo crecí.



Además, como me ocurrió a mí, trabajó en lugares donde muy pocos argentinos habían estado. Él viajó a Siria y a Vietnam cuando prácticamente no había periodistas argentinos allí. Sentí una conexión personal con su historia.



Siempre les digo a mis estudiantes de cine que cuenten historias para las cuales estén verdaderamente capacitados, historias con las que tengan algún vínculo personal. En mi caso, sentía esa cercanía con Ignacio.



También me atraen los misterios. Y me parecía poco creíble que, en una guerra tan documentada como la de Vietnam, con miles de periodistas acreditados, fotografías y filmaciones, un periodista argentino pudiera bajarse de un jeep en Cho Lon, rodeado de policías y militares del régimen de Saigón, en un momento en que no había combates, y simplemente desaparecer sin dejar rastro.



Ese escepticismo fue precisamente lo que nos impulsó a buscar la verdad.



VNA: ¿Qué testimonios destacaría entre los que aparecen en la película?



Ricardo Preve: Uno de los más importantes fue el de un veterano del Ejército Popular de Vietnam. Muchas veces, cuando se habla de la guerra de Vietnam, solo escuchamos la versión occidental. Pudimos entrevistar a un veterano que conocía muy bien la zona donde ocurrieron los hechos.



Fue un entrevistado extraordinario y ocupa un lugar importante dentro de la película. No solo habló sobre la relación entre los militares y los periodistas durante la guerra, sino que también aparece al final del documental compartiendo un mensaje dirigido a las nuevas generaciones sobre la importancia de evitar los conflictos armados. Sus palabras son profundamente humanas y conmovedoras.



Para nosotros era fundamental escuchar también la voz vietnamita y no limitarnos únicamente a las fuentes occidentales.



VNA: ¿Qué descubrieron durante la investigación sobre la muerte de Ignacio?

Ricardo Preve: Uno de los hallazgos más importantes fue determinar con precisión el lugar donde murió Ignacio.



Después de años de investigación, encontramos el lugar exacto donde murió Ignacio Ezcurra gracias a unas fotografías inéditas tomadas por un fotógrafo japonés, que actualmente tiene 87 años. Una afortunada coincidencia ayudó a destrabar la búsqueda: mientras realizábamos el rodaje se cumplía el 50 aniversario del fin de la Guerra de Vietnam, y logramos localizar al fotógrafo. Sus imágenes y su testimonio fueron decisivos para reconstruir los hechos e identificar con precisión el lugar de la muerte del periodista argentino.



Fue un trabajo de investigación de meses y meses. Muchas veces seguimos pistas equivocadas; otras veces encontramos materiales que creíamos relevantes y luego comprobamos que no lo eran. Descubrimos fotografías, filmaciones y documentos que habían permanecido olvidados durante casi sesenta años. Poco a poco fuimos armando un rompecabezas hasta reconstruir lo sucedido.

VNA: ¿Qué impresión le dejó Vietnam?



Ricardo Preve: Lo que más admiro es la capacidad de reconstrucción del pueblo vietnamita.



Vietnam sufrió guerras contra Japón, Francia, Estados Unidos y posteriormente enfrentó conflictos con China. Fue un país devastado por décadas de violencia. Sin embargo, hoy ha logrado un desarrollo extraordinario.



Mi familia está vinculada al negocio del arroz. Mi abuelo fue la primera persona en Argentina que comercializó arroz envasado bajo una marca propia, Arroz Gallo. Por eso, cuando viajé a Vietnam, observé con mucho interés los campos de arroz.



Vietnam pasó de ser un país con enormes dificultades a convertirse en uno de los principales exportadores mundiales de arroz. Es un logro impresionante.



Durante la guerra se lanzaron sobre Vietnam más bombas que en todos los escenarios de la Segunda Guerra Mundial juntos. Aun así, el país logró reconstruirse y avanzar. Eso habla de la enorme capacidad de trabajo y del espíritu de superación de su gente.

Me gustó muchísimo Vietnam, especialmente el Delta del Mekong. La próxima vez me gustaría regresar como turista, con más tiempo para recorrer el país y disfrutarlo, porque durante este viaje estuvimos siempre trabajando, preparando reuniones e investigando. Estoy seguro de que todavía me queda mucho por descubrir de Vietnam.



VNA: Muchas gracias!/.