Reconocen a los bancos comerciales más reputados de Vietnam en 2026

Hanoi (VNA) - La compañía de Informes y Evaluación de Vietnam (Vietnam Report) anunció recientemente la lista de 10 bancos comerciales más reputados del país para 2026 y se prevé que la ceremonia de entrega de premios se celebre en agosto venidero en Hanoi.

Clientes realizando transacciones en un banco comercial. (Foto: VNA)

Entre los laureados se encuentran Vietcombank, VietinBank, Techcombank, MB, BIDV, Agribank, ACB, VPBank, HDBank y SHB.

La evaluación se elabora en base con principios científicos y objetivos, utilizando tres criterios principales: la capacidad financiera reflejada en los estados financieros anuales más recientes; la reputación en los medios de comunicación, valorada mediante la codificación de artículos sobre el banco en canales de comunicación influyentes; y encuestas a sujetos de investigación y partes concernientes, actualizadas hasta mayo de 2026.

En la ocasión, Vietnam Report también informó los 10 bancos privados más prestigiosos, que incluyen a Techcombank, ACB, VPBank, HDBank, SHB, LPBank, TPBank, Sacombank, MSB y SeABank.

Al analizar el estado actual del crecimiento en el sector bancario, Vu Dang Vinh, director general de Vietnam Report, afirmó que la rama opera en un contexto donde la economía enfrenta tanto importantes oportunidades de crecimiento como presiones persistentes, tales como la inestabilidad geopolítica, las fluctuaciones de los precios de la energía, las tendencias proteccionistas del comercio, los ajustes de la política monetaria en las principales economías y la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica junto con altos objetivos de crecimiento.

Mientras tanto, la economía vietnamita continúa demostrando resiliencia y una adaptabilidad positiva. El Producto Interno Bruto (PIB) registró un aumento interanual de 7,83% en el primer trimestre de 2026; la inflación se mantuvo controlada y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un incremento del 3,51%, lo que generó espacios para mantener las tasas de interés en un nivel que favorezca el crecimiento.

El sistema bancario sigue siendo el principal canal de flujo de capital en la economía, y se observa un resurgimiento en la carrera por movilizar fondos. Según Vu Dang Vinh, los datos muestran que el crédito está creciendo significativamente más rápido que la expansión de las fuentes de depósito tradicionales.

Esta disparidad ha provocado un aumento continuo de la relación préstamos/depósitos, lo que obliga a los bancos a utilizar cada vez más fondos distintos de los depósitos para financiar el crecimiento del crédito, comentó.

En 2026, el Banco Estatal de Vietnam impulsará la hoja de ruta hacia los estándares de Basilea III mediante un proyecto de circular que sustituirá a la Circular 22/2019/TT-NHNN sobre límites y ratios de seguridad en las operaciones de las entidades de crédito, con el objetivo de pasar de un crecimiento basado en la expansión a escala a la calidad de las fuentes de capital y la gestión de riesgos.

El "banktainment" —la combinación de servicios financieros y experiencias de entretenimiento— está surgiendo como una nueva forma para que los bancos amplíen la interacción con el cliente más allá de los puntos de contacto tradicionales de las transacciones, al tiempo que crean una conexión emocional con la marca en un entorno cada vez más competitivo.

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Los bancos están prestando más atención a las actividades que mejoran la interacción con el cliente, en lugar de centrarse únicamente en asuntos financieros.

Según una encuesta realizada por Vietnam Report sobre los factores que determinan la reputación bancaria, además de la capacidad de procesar datos de forma segura, transparente y protegida (89,5%), factores relacionados con la experiencia del cliente, como la calidad del producto/servicio (54,3%), la calidad del servicio al cliente (48,1%) y el personal profesional (46,2%), también obtuvieron una alta valoración, lo que demuestra que la competencia ya no se limita a las capacidades financieras o tecnológicas, sino que se ha ampliado para incluir la interacción con el cliente./.