Reconocen a figuras vietnamitas por su contribución a la paz mundial

Hanoi, (VNA) - La exvicepresidenta de Vietnam Nguyen Thi Binh, célebre negociadora en los Acuerdos de Paz de París, fue galardonada hoy con el Premio Romesh Chandra por sus significativas contribuciones a la causa de la paz y la solidaridad internacional.



La ceremonia, organizada en Hanoi por la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO) y la Organización de Paz y Solidaridad de Toda la India (AIPSO), también reconoció a otros dos destacados diplomáticos vietnamitas.



En su intervención, el secretario del Consejo Nacional del Partido Comunista de la India, presidente del Consejo Mundial por la Paz y miembro de la Presidencia de AISPO, Pallab Sengupta, describió a Nguyen Thi Binh como “una de las figuras más inspiradoras del movimiento global por la paz, la independencia y la justicia social. Destacó que su nombre “brilló intensamente en la historia heroica de la lucha de Vietnam”.



Sengupta recordó su papel crucial como una de las principales negociadoras del Gobierno Revolucionario Provisional en la Conferencia de Paz de París, donde mostró al mundo el coraje y la dignidad de la mujer vietnamita, abogando no solo por las aspiraciones del pueblo vietnamita sino también por todos aquellos que lucharon contra el imperialismo y por la paz.



Al aceptar el galardón, la exvicepresidenta Nguyen Thi Binh expresó su “honor y emoción” al recibir un premio que lleva el nombre de “un luchador por la paz excepcional” que dedicó su vida al movimiento pacifista internacional.



Agradeció a AIPSO y enfatizó que el reconocimiento no era solo para ella, sino también para los esfuerzos colectivos de los trabajadores de la diplomacia popular del Comité de Paz de Vietnam y la VUFO.

En la misma ceremonia, el Premio Romesh Chandra también fue conferido a Uong Chu Luu, exvicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente del Comité de Paz de Vietnam, y a Tran Dac Loi, exvicejefe permanente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y vicepresidente permanente del Fondo para la Paz y el Desarrollo de Vietnam, predecesor del Comité de Paz de Vietnam.



Al agradecer el reconocimiento, Uong Chu Luu afirmó que el premio no solo era un gran honor sino también un “profundo recordatorio de la responsabilidad que cada uno debe asumir en la era actual, donde la paz enfrenta serios desafíos de guerra, conflictos, desigualdad y violencia”. Se comprometió a que el Comité de Paz de Vietnam continuará promoviendo la diplomacia popular y contribuyendo a los esfuerzos internacionales para construir un mundo civilizado, justo y sostenible.



El Premio Romesh Chandra fue establecido por AIPSO en honor a Romesh Chandra, presidente de honor del Consejo Mundial por la Paz, un símbolo luminoso del movimiento pacifista internacional y un amigo leal que estuvo al lado del pueblo vietnamita durante su lucha por la independencia y la libertad. El galardón busca honrar a individuos y organizaciones con contribuciones sobresalientes a la promoción de la paz y la solidaridad internacional./.