Recomiendan a impulsar modelo de atención médica en parques industriales y zonas francas

Bac Ninh, Vietnam (VNA) – El director del Centro Provincial de Salud de los Parques Industriales de la provincia norteña de Bac Ninh, Nguyen Huu Son, destacó la urgencia de implementar un modelo de atención médica especializado para parques industriales, zonas francas y áreas de alta tecnología, al aportar sus opiniones a los borradores de documentos del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam.

El director del Centro Provincial de Salud de los Parques Industriales de la provincia norteña de Bac Ninh, Nguyen Huu Son (Fuente: VNA)



Nguyen Huu Son subrayó que, con la digitalización y la conexión de datos, Bac Ninh podrá contar con un modelo sanitario moderno, capaz de alertar tempranamente sobre enfermedades laborales, contaminación o epidemias, reforzando la protección de los trabajadores y apoyando el crecimiento sostenible de la provincia.



Actualmente, Bac Ninh cuenta con 35 parques industriales que ocupan más de 10.495 hectáreas y emplean a cerca de 552.000 trabajadores, incluidos más de 21.000 extranjeros, consolidando su posición como principal centro industrial y electrónico del país.



Aunque el Centro Provincial de Salud de los Parques Industriales de Bac Ninh realiza inspecciones laborales, chequeos médicos y controles de seguridad alimentaria, muchos trabajadores solo buscan atención cuando su salud se ve gravemente afectada, debido a la intensidad de sus labores y las largas jornadas. Además, la respuesta médica y de emergencias en las empresas es limitada, con falta de coordinación, equipos y personal especializado.



Para solucionar esta situación, el Departamento de Salud propuso al Comité Popular Provincial el “Proyecto para mejorar la gestión de la salud de los trabajadores y la prestación de servicios médicos en parques industriales 2025-2030”. La iniciativa busca modernizar el sistema sanitario mediante tecnologías de información, historiales clínicos electrónicos y un modelo inteligente que conecte empresas, trabajadores y organismos de salud.



El proyecto contempla inversión en infraestructura médica, mejora de los chequeos periódicos, detección temprana de enfermedades profesionales, formación de personal especializado y fortalecimiento de la prevención de riesgos laborales y epidemias.



El plan está alineado con la Estrategia Nacional de Salud hasta 2030 y programas de desarrollo sostenible del Partido. Se espera que contribuya a mejorar la salud laboral, aumentar la productividad, reducir accidentes y crear un entorno de trabajo seguro y organizado./.