Recaudan en Vietnam más de 16,3 millones de dólares en derechos de autor musicales en 2025

Hanoi (VNA)- En 2025, el Centro de Protección de los Derechos de Autor Musicales de Vietnam (VCPMC) recaudó más de 16,3 millones de dólares por derechos de autor musicales, lo que representa un incremento del 8% respecto al año 2024.

En la cita (Fuente: VNA)

La información fue compartida por el artista emérito y compositor Dinh Trung Can, director general de VCPMC, durante la ceremonia de resumen de actividades de 2025, celebrada el 12 de enero en Hanoi.

Un aspecto destacado fue el crecimiento del 202% en el sector de espectáculos en vivo, conciertos y eventos, impulsado por la recuperación robusta del mercado de presentaciones, especialmente por los programas internacionales organizados de manera profesional y que cumplen con las leyes de derechos de autor.

Otros sectores, como la música de fondo en establecimientos comerciales y la transmisión televisiva, también experimentaron aumentos de 45% y 20%, respectivamente.

Trung Can también informó que, en 2025, varios compositores recibieron grandes sumas por derechos de autor, siendo el mayor pago de 153,84 mil dólares. Sin embargo, el Director General señaló que la recaudación de derechos de autor sigue enfrentando dificultades, especialmente en los grandes eventos donde aún no se cumple rigurosamente con el pago de los derechos de autor.

En 2025, VCPMC distribuyó casi 10,34 millones de dólares en derechos de autor, un aumento del 5% con respecto al año anterior. Se estima que la distribución en el cuarto trimestre alcanzará los 4,6 millones de dólares, los cuales serán pagados antes del Año Nuevo Lunar de 2026.