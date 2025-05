Realizan funeral de Estado del expresidente Tran Duc Luong

Hanoi (VNA)- Un solemne acto fúnebre a nivel nacional fue efectuado solemnemente hoy en la Casa Funeraria Nacional en Hanoi, en homenaje al expresidente Tran Duc Luong, quien falleció el 20 de mayo a la edad de 88 años.



La delegación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, encabezada por el secretario general To Lam, rindió homenaje al expresidente Tran Duc Luong. Foto: VNA

La ceremonia de homenaje fue organizada por el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), la Asamblea Nacional (AN), el Presidente del Estado, el Gobierno, el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) y la afligida familia.



Desde tempranas horas de esta mañana, delegaciones del Partido, el Estado, y el Frente de la Patria, representantes de las Fuerzas Armadas, militantes, funcionaros y pobladores acudieron a la Casa Funeraria Nacional para manifestar su gratitud y respeto al exdirigente, quien consagró su vida a la causa revolucionaria del pueblo.

La delegación del Presidente del Estado, encabezada por el miembro del Buró Político y presidente Luong Cuong, rindió homenaje al expresidente Tran Duc Luong. Foto: VNA

A las 7:00 comenzaron las honras fúnebres del expresidente Tran Duc Luong.



La delegación del Comité Central del PCV, encabezada por el secretario general To Lam rindió homenaje al expresidente Tran Duc Luong y extendió las condolencias a su familia.



El miembro del Buró Político y presidente Luong Cuong encabezó la delegación del Presidente del Estado; el miembro del Buró Político y primer ministro, Pham Minh Chinh, presidió la delegación del Gobierno; el miembro del Buró Político y presidente de AN, Tran Thanh Man, encabezó la delegación del Parlamento; y el miembro del Buró Político y presidente del Comité Central del FPV, Do Van Chien, lideró la comitiva del Comité Central del FPV para rendir homenaje al difunto líder y envió condolencias a su familia.



La delegación del Gobierno, encabezada por el miembro del Buró Político y primer ministro, Pham Minh Chinh , rindió homenaje al expresidente Tran Duc Luong. Foto: VNA

La delegación del Parlamento , encabezada por el miembro del Buró Político y presidente de AN, Tran Thanh Man , rindió homenaje al expresidente Tran Duc Luong. Foto: VNA



Entre los exdirigentes presentes en la ceremonia se encontraban el ex secretario general del PCV, Nong Duc Manh; los ex presidentes Nguyen Minh Triet y Truong Tan Sang; el ex primer ministro Nguyen Tan Dung; los ex presidentes del Parlamento Nguyen Sinh Hung y Nguyen Thi Kim Ngan; junto con muchos otros líderes actuales y anteriores del Partido y del Estado.Las honras fúnebres se llevan a cabo simultáneamente en el Salón de Thong Nhat (Reunificación), Ciudad Ho Chi Minh y el salón T50 del Comando Militar de la provincia de Quang Ngai, tierra natal del expresidente Tran Duc Luong.



El homenaje póstumo se efectuará a las 7:00 horas del 25 de mayo de 2025 en la Casa Funeraria Nacional en Hanoi.



El entierro se desarrollará a las 15:00 horas del mismo día en el cementerio de su ciudad natal, en la comuna de Pho Khanh, municipio de Duc Pho, provincia de Quang Ngai.



El camarada Tran Duc Luong, exmiembro del Buró Político, expresidente de la República Socialista de Vietnam y expresidente del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, nació el 5 de mayo de 1937 en la comuna de Pho Khanh, distrito de Duc Pho (hoy municipio de Duc Pho), provincia de Quang Ngai. Residía en el número 298 de la calle Van Phuc, barrio de Lieu Giai, distrito de Ba Dinh, Hanoi.



Luego de una prolongada enfermedad y a pesar de los cuidados médicos especializados y la atención del Partido, el Estado, destacados profesionales de la salud y su familia, el camarada Tran Duc Luong falleció a las 22:51 horas del 20 de mayo de 2025, debido a su avanzada edad y una grave enfermedad, a los 88 años, en su residencia de Hanoi.



Durante más de medio siglo de dedicación a la causa revolucionaria, realizó aportes extraordinarios al Partido y a la nación. Por ello, fue condecorado con la Orden de la Estrella Dorada, recibió la insignia por 65 años de militancia en el Partido, y numerosos reconocimientos, medallas y títulos honoríficos./.