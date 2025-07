Realidad virtual y aumentada revolucionan la transformación digital del turismo vietnamita

Hanoi (VNA) Más que una simple tendencia, las tecnologías de realidad virtual (RV), realidad aumentada (RA) y realidad extendida (XR) son una fuerza impulsora en la transformación digital de la industria del turismo en Vietnam.



Reconstrucción virtual de la arquitectura original del Palacio Phung Tien. (Foto: VNA)



Desde la recreación de espacios patrimoniales hasta la ampliación de las experiencias de los visitantes, una serie de nuevos productos basados en estas tecnologías han estado dando forma a la manera en que el turismo llega al público en la era digital.



Cuando la tecnología da vida al patrimonio



La realidad virtual resulta una herramienta eficaz que los turistas exploren los destinos de una manera nueva y más profunda. Esta tecnología no sólo simula imágenes, sino que también tiene la capacidad de transmitir cultura, enriquecer experiencias y contribuir a preservar los valores patrimoniales.



En Vietnam, el producto "En busca del Palacio Real Perdido", desarrollado por el Centro de Conservación de Monumentos de Hue, se considera un hito.



A través de gafas de RA Nreal Air Glass, los visitantes son transportados a la dinastía Nguyen en un espacio de RV, donde las ceremonias reales, el cambio de guardia en la puerta Ngo Mon o las representaciones artísticas en el teatro real Duyet Thi Duong se recrean vívidamente en la ubicación original.



La tecnología no sólo restaura la arquitectura antigua, sino que también evoca recuerdos históricos y conecta emociones, creando experiencias auténticas y culturalmente ricas.

Este tipo de iniciativas también se está extendiendo a muchas localidades. En Quang Binh, el operador de comunicaciones MobiFone se ha coordinado con el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo provincial para implementar una serie de proyectos de digitalización de museos, espacios culturales del pueblo étnico Chut y atracciones turísticas en Phong Nha - Ke Bang.



Gracias a la aplicación de fotos de 360 grados, modelos 3D, vídeos de realidad virtual y explicaciones digitales, los espectadores pueden explorar a distancia con una experiencia casi real. «La tecnología no solo ayuda a preservar mejor el patrimonio, sino que también actúa como un puente de conexión para acercarlo al público, especialmente a las generaciones más jóvenes», afirmó Phan Thanh Hoai, director de filial de MobiFone en Quang Binh.



Además, la tecnología no se limita a la simulación. Si se diseña adecuadamente, la tecnología de RV no es solo una herramienta de "demostración tecnológica", sino que puede contar historias, transmitir cultura y enriquecer la experiencia en un destino.



Dang Hong Nguyen Khang, estudiante de doctorado del Instituto Tecnológico de Nueva Jersey (EE. UU.), afirmó que la realidad virtual no debería limitarse a la simulación de imágenes. Un producto verdaderamente atractivo debe despertar múltiples sentidos, como la vista, el oído y las emociones, y tener una profunda conexión cultural.



Al mismo tiempo, la inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que las empresas turísticas crean productos. Nguyen Tien Dat, director general de la empresa AZA Travel, explicó que, antes, el diseño del paquete de viajes requería personal experimentado con un profundo conocimiento del producto, pero ahora la IA puede asumir la mayor parte de este trabajo, contribuyendo a la personalización de la experiencia del cliente.



Sin embargo, los expertos aún señalan que la tecnología de RV no puede reemplazar por completo la experiencia de campo. En cambio, se considera un paso fundamental para inspirar, atraer y preparar a los usuarios antes de participar en el turismo real.



Especialmente a la hora de preservar y presentar el patrimonio a la comunidad, la tecnología está contribuyendo a transformar espacios “estáticos” en espacios más vibrantes y flexibles que nunca.



Hacia un ecosistema turístico inteligente



La explosión de la tecnología XR, la IA y las plataformas digitales está contribuyendo a transformar radicalmente el modelo de operación del turismo. Gracias a las plataformas digitales, las empresas ya no dependen de canales de distribución intermediarios, sino que pueden llegar directamente a los usuarios, ofrecerles servicios y personalizar sus viajes con solo unas pocas operaciones telefónicas.



El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ho An Phong, comentó que para el turismo la transformación digital es inevitable y objetiva.



Al aplicar tecnología digital, IA y plataformas inteligentes, la industria sin humo se desarrollará muy rápidamente y de manera sostenible, puntualizó.



Con el fin de materializar tal objetivo, Vietnam ha emitido el Plan Maestro de Desarrollo Turístico hasta 2030, el Proyecto de Transformación Digital para el campo y proyectos para construir un turismo inteligente en las localidades.



Los expertos predicen que 2025 será el año en que la tecnología de RA se popularizará, de forma similar a la expansión de los códigos QR en los últimos años. La integración de IA, experiencias personalizadas y dispositivos ligeros y fáciles de usar abrirá un gran potencial para la rama turística.



Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, con el acompañamiento de las políticas y la proactividad de las empresas, la tecnología de RV se está convirtiendo gradualmente en una fuerza impulsora para ayudar a la industria del ocio de Vietnam a adaptarse de manera más rápida, profunda y sostenible en la era digital./.