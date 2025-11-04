Báo Ảnh Việt Nam

Quang Tri se esfuerza por restablecer el tráfico tras las intensas lluvias

La provincia centrovietnamita de Quang Tri enfrenta graves consecuencias tras las recientes lluvias torrenciales, que han causado daños significativos en su infraestructura de transporte y han provocado múltiples deslizamientos de tierra e inundaciones. Quang Tri, Vietnam (VNA) – La provincia centrovietnamita de Quang Tri enfrenta graves consecuencias tras las recientes lluvias torrenciales, que han causado daños significativos en su infraestructura de transporte y han provocado múltiples deslizamientos de tierra e inundaciones.

Estas interrupciones han bloqueado el tráfico en varias carreteras nacionales y provinciales, así como en numerosos caminos rurales, fundamentales para la vida diaria de los residentes.

Según los últimos datos del Comité Directivo Provincial de Defensa Civil, a las 6:00 horas del 4 de noviembre, la situación sigue siendo crítica: más de 164 zonas permanecen inundadas y se han registrado 51 deslizamientos de tierra.

Las inundaciones han afectado directamente a 5.167 hogares, que incluyen a 15.637 personas, de las cuales 198 hogares (850 personas) permanecen aislados. Además, 103 escuelas han suspendido clases, afectando a 28.513 estudiantes.

Frente a esta emergencia, las autoridades locales y los equipos de respuesta rápida se han movilizado por completo.

Se han enviado equipos especializados a las zonas afectadas por deslizamientos en las principales carreteras para iniciar las labores de limpieza y restablecer temporalmente la circulación.

Se han colocado señales y barreras de seguridad en los puntos críticos, y el personal trabaja las 24 horas para guiar a los conductores y prevenir accidentes.

El pronóstico meteorológico para las próximas seis horas (de 6:00 a 12:00 del 4 de noviembre) indica una disminución significativa en la intensidad y extensión de las lluvias en toda la provincia.

Sin embargo, las autoridades de Quang Tri instan a todas las unidades y localidades a mantener una vigilancia constante y a actualizar continuamente la información sobre desastres naturales, lluvias e inundaciones. Asimismo, deben estar preparados para activar los planes de evacuación y reubicación de los residentes que viven en zonas de alto riesgo, si la situación lo requiere./.

