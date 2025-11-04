Quang Tri se esfuerza por restablecer el tráfico tras las intensas lluvias

Quang Tri, Vietnam (VNA) – La provincia centrovietnamita de Quang Tri enfrenta graves consecuencias tras las recientes lluvias torrenciales, que han causado daños significativos en su infraestructura de transporte y han provocado múltiples deslizamientos de tierra e inundaciones.

Estas interrupciones han bloqueado el tráfico en varias carreteras nacionales y provinciales, así como en numerosos caminos rurales, fundamentales para la vida diaria de los residentes.

Según los últimos datos del Comité Directivo Provincial de Defensa Civil, a las 6:00 horas del 4 de noviembre, la situación sigue siendo crítica: más de 164 zonas permanecen inundadas y se han registrado 51 deslizamientos de tierra.

Las inundaciones han afectado directamente a 5.167 hogares, que incluyen a 15.637 personas, de las cuales 198 hogares (850 personas) permanecen aislados. Además, 103 escuelas han suspendido clases, afectando a 28.513 estudiantes.

Frente a esta emergencia, las autoridades locales y los equipos de respuesta rápida se han movilizado por completo.

Se han enviado equipos especializados a las zonas afectadas por deslizamientos en las principales carreteras para iniciar las labores de limpieza y restablecer temporalmente la circulación.

Se han colocado señales y barreras de seguridad en los puntos críticos, y el personal trabaja las 24 horas para guiar a los conductores y prevenir accidentes.

El pronóstico meteorológico para las próximas seis horas (de 6:00 a 12:00 del 4 de noviembre) indica una disminución significativa en la intensidad y extensión de las lluvias en toda la provincia.

Sin embargo, las autoridades de Quang Tri instan a todas las unidades y localidades a mantener una vigilancia constante y a actualizar continuamente la información sobre desastres naturales, lluvias e inundaciones. Asimismo, deben estar preparados para activar los planes de evacuación y reubicación de los residentes que viven en zonas de alto riesgo, si la situación lo requiere./.