Quang Tri intensifica esfuerzos para combatir las infracciones de IUU

Quang Tri, Vietnam, (VNA)- La provincia vietnamita de Quang Tri, con más de 191 km de costa y más de 8.000 embarcaciones pesqueras, está implementando activamente medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés).



El sistema de monitores sigue de cerca la entrada y salida de las embarcaciones pesqueras. (Foto: VNA)

En este esfuerzo, Quang Tri está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes y fortaleciendo las campañas de sensibilización para lograr la eliminación de la "tarjeta amarilla" sobre productos del mar en el futuro cercano.



Recientemente, el control y supervisión de las embarcaciones pesqueras en los puertos de Quang Tri se ha llevado a cabo de manera rigurosa.



El jefe del puerto pesquero Cua Viet, Nguyen Thien Nhan, informó que se ha mejorado la infraestructura para recibir las embarcaciones y se ha trabajado con la Oficina de Control IUU para verificar las licencias, los diarios de pesca y el estado de conexión de los dispositivos de monitoreo de la actividad pesquera (VMS). Cualquier embarcación pesquera que no mantenga la conexión con el VMS será retenida en el puerto.



Las autoridades como la Oficina de Pesca y la Guardia Pesquera de Quang Tri, la policía, la guardia fronteriza y la Administración del Puerto están presentes las 24 horas en la oficina de control IUU para supervisar continuamente.



El sistema de monitores sigue de cerca la entrada y salida de las embarcaciones pesqueras, lo que permite detectar a tiempo cualquier irregularidad, como la desconexión del VMS o la pesca fuera de las zonas permitidas.



Uno de los logros más destacados en la lucha contra la pesca IUU en Quang Tri ha sido el cambio notable en la conciencia de los pescadores. Le Ngoc Linh, subdirector del Departamento provincial de Pesca, destacó que cambiar la mentalidad de los pescadores es crucial para una lucha sostenible contra la pesca ilegal. Ahora los pescadores comprenden claramente las regulaciones y su responsabilidad para cumplir con las normativas de pesca legal, evitando infracciones y entendiendo las consecuencias de sus acciones ilegales.



El pescador Nguyen Van Binh compartió: “Después de recibir las orientaciones y la información adecuada, ahora entendemos bien los límites en el mar y no nos arriesgaremos a pescar ilegalmente en aguas extranjeras."



A pesar de los avances, la lucha contra la pesca IUU en Quang Tri todavía enfrenta varios desafíos. Algunas embarcaciones pesqueras han vencido su plazo de inspección, las conexiones de VMS presentan fallos debido a problemas satelitales, las infraestructuras en los puertos pesqueros aún son limitadas y algunos distritos no han tratado las infracciones con suficiente contundencia.



Para superar estos obstáculos, el vicepresidente Permanente del Comité Popular de Quang Tri, Hoang Nam, pidió que las partes involucradas sigan resolviendo estos problemas, en particular estableciendo líneas directas para ayudar a los pescadores con cuestiones relacionadas con la pesca IUU. Al mismo tiempo, es necesario intensificar las campañas de sensibilización para que los pescadores cumplan con las normativas sobre pesca legal.



Quang Tri está comprometida a implementar medidas integrales para lograr el objetivo de eliminar la "tarjeta amarilla" IUU, construir una pesca sostenible y desarrollar una economía marítima legal, protegiendo los recursos marinos para las generaciones futuras. /.