Quang Ninh impulsa gestión pesquera digital para superar "tarjeta amarilla" de la CE

Quang Ninh, Vietnam, (VNA) – Identificando la eliminación de la advertencia de "tarjeta amarilla" impuesta por parte de la Comisión Europea (CE) al sector pesquero nacional como una tarea política central, la norteña provincia vietnamita de Quang Ninh concentra sus recursos en implementar soluciones innovadoras.

Quang Ninh impulsa gestión pesquera digital y modernización portuaria para superar "tarjeta amarilla" de la CE (Foto: VNA)





Con el lema "personas, tareas y responsabilidades claras", la localidad no solo aborda las infracciones, sino que también apunta a un cambio fundamental hacia una gobernanza pesquera sostenible.



A principios de 2026, Quang Ninh estableció un "ecosistema" de datos pesqueros transparente. Toda la provincia cuenta con 4.116 embarcaciones de pesca de 6 metros o más, registradas y actualizadas al 100% en el sistema VNfishbase. Un aspecto destacado de este esfuerzo es la depuración y sincronización de la información del 100% de los dueños de barcos en el sistema VNeID, lo que agiliza y hace más precisa la trazabilidad y la gestión de la identidad de los pescadores.



Reafirmando la determinación local, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Nguyen Van Cong, enfatizó que Quang Ninh es plenamente consciente de la importancia de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y la considera una tarea prioritaria. La provincia continuará dirigiendo acciones enérgicas, centrándose en resolver definitivamente los problemas y limitaciones para garantizar el logro de los objetivos establecidos.



Para materializar este compromiso, la provincia ha implementado el monitoreo electrónico (eCDT) para más de 2.051 embarcaciones pesqueras, con cerca de 6.000 registros de salida y entrada a puerto. Solo en la primera semana de 2026, las autoridades han controlado más de 446 toneladas de productos marinos a través de este sistema, asegurando que cada kilogramo de pescado capturado tenga un "historial" claro.



Paralelamente a la gestión, las patrullas y sanciones por infracciones se llevan a cabo bajo el principio de "sin excepciones". Desde principios de 2025 hasta la fecha, las autoridades han impuesto multas en numerosos casos por un total de aproximadamente 320.000 dólares.



Sobre la dirección de las medidas futuras, Nguyen Van Cong afirmó que Quang Ninh continuará lanzando operaciones integrales para perseguir y tratar estrictamente los casos de embarcaciones con inspección vencida y desconexión del sistema VMS por más de 6 horas. Asignó al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente como la entidad principal para garantizar que estos barcos no puedan participar en actividades pesqueras en el mar.



Este enfoque enérgico cuenta con el estrecho acompañamiento de las fuerzas de seguridad pública y guardacostas. En los primeros días de 2026, los guardacostas de la provincia desplegaron más de 112 oficiales y soldados en patrullas nocturnas, mientras que la policía provincial realizó labores de divulgación y persuasión con cerca de 800 dueños de barcos y tripulantes para el cumplimiento de la ley.



Uno de los desafíos más complejos que enfrenta Quang Ninh es la transformación de los medios de vida de los pescadores. La provincia ha planificado 45.000 hectáreas de superficie acuática para el desarrollo de la acuicultura y la reconversión profesional de 766 embarcaciones pesqueras, afectando a unos 2.240 trabajadores.



No obstante, las autoridades también reconocen abiertamente las dificultades relacionadas con la infraestructura portuaria pesquera y la limitada capacidad de gestión en un territorio extenso. Para abordarlo, Nguyen Van Cong informó que la provincia ha incluido en su programa de inversión pública para el período 2026-2030 un proyecto para construir tres puertos pesqueros modernos. Además, se están estudiando políticas para apoyar la actualización de dispositivos VMS y la compensación para la desmantelación de embarcaciones que ya no operen.



Al combinar una "mano de hierro" en el control de infracciones con políticas humanitarias de apoyo a los pescadores, Quang Ninh se posiciona como una provincia pionera, decidida a contribuir a que el país elimine pronto la advertencia de "tarjeta amarilla" de la CE y a impulsar el desarrollo sostenible e integración internacional del sector pesquero./.