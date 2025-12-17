Quang Ninh establece 10 puntos de control para embarcaciones pesqueras

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – Para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el fortalecimiento del control y trazabilidad de los productos pesqueros, la provincia vietnamita de Quang Ninh decidió establecer temporalmente 10 puntos de control para embarcaciones pesqueras en los puertos y áreas de refugio en la provincia.



La Estación de Guardia Fronteriza del Puerto de Hon Gai realiza la labor de inspección. (Fuente: Internet)



En el marco de las directrices del Primer Ministro sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), Quang Ninh ha implementado activamente medidas de inspección y control, logrando algunos resultados positivos en la gestión de embarcaciones pesqueras y la sanción de infracciones.



Entre el 13 y el 14 de diciembre, la Oficina de Seguridad Económica de la Policía de Quang Ninh, en colaboración con las agencias y departamentos pertinentes, realizó inspecciones en 9 de los 10 puntos de control de embarcaciones pesqueras.



Los resultados de la inspección revelaron que el puerto pesquero Cai Rong, ubicado en la zona especial de Van Don, es el único punto de control que mantiene una operación efectiva, llevando a cabo estrictamente el control de las embarcaciones que entran y salen del puerto, así como la supervisión de la producción pesquera.



En los puntos restantes, la misión identificó varias deficiencias y limitaciones, y además recopiló las dificultades y sugerencias de las autoridades locales. Estos problemas serán recopilados y presentados al Comité Popular de la provincia para su evaluación y propuesta de soluciones.



En el futuro cercano, la Oficina de Seguridad Económica continuará asesorando a los líderes de la Policía de la provincia para implementar medidas eficaces en cumplimiento de las directrices del Gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública y el Comité Popular, con el firme compromiso de combatir la pesca INDNR. /.