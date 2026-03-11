Pymes vietnamitas necesitan mayor acceso a capital para su transición verde

Panorama de la cita. Foto: VNA

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Vietnam enfrentan una brecha de financiación anual estimada en hasta 24 mil millones de dólares, en un contexto en el que requieren mayores recursos para cumplir con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y avanzar en su transición hacia un modelo de crecimiento verde.

La cifra fue destacada por expertos durante el foro “Conexión de inversiones de impacto: Capital para el crecimiento”, celebrado hoy en Ciudad Ho Chi Minh, que reunió a cerca de 200 inversores, instituciones financieras y empresas nacionales e internacionales para analizar mecanismos que faciliten el acceso de las compañías vietnamitas a los flujos globales de inversión de impacto.

El evento, organizado por el Centro de Promoción de Inversión y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC) y la Bolsa de Inversiones de Impacto (IIX), con el respaldo del Departamento de Asuntos Mundiales de Canadá, forma parte del proyecto Preparación para la Inversión de Impacto en Vietnam (IIRV). Desde 2022, esta iniciativa ha movilizado más de 17,5 millones de dólares canadienses (unos 12,5 millones de dólares estadounidenses) y ha fortalecido la capacidad de casi 250 empresas de impacto social.

De acuerdo con Robert Kraybill, director de inversiones de IIX, el ecosistema de empresas de impacto social del país desempeña un papel clave en el apoyo a comunidades vulnerables, incluidas minorías étnicas, personas con discapacidad y hogares de bajos ingresos, especialmente en regiones montañosas del norte y el centro.

Sin embargo, el acceso al crédito continúa siendo un obstáculo significativo. Alrededor del 92,8% de estas compañías son micro y pequeñas empresas con limitadas garantías y escaso historial crediticio, lo que dificulta su acceso al financiamiento formal.

Según Kraybill, Vietnam registra una de las mayores brechas de crédito para pymes dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con aproximadamente el 62% de la demanda financiera aún sin satisfacer.

La presión sobre las empresas aumenta mientras el país avanza hacia su meta de alcanzar emisiones netas cero para 2050 y promueve políticas vinculadas con energías renovables, economía circular y cadenas de suministro sostenibles, lo que exige inversiones en tecnologías energéticamente eficientes, digitalización y sistemas de trazabilidad.

En este contexto, los participantes del foro señalaron que la inversión de impacto puede convertirse en un canal clave para cerrar la brecha de financiación. El vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Loc Ha, afirmó que la ciudad prioriza atraer inversiones de mayor calidad y promover modelos empresariales sostenibles.

Los expertos también recomendaron impulsar mecanismos financieros innovadores, como la financiación combinada -que permite a instituciones públicas o financieras de desarrollo compartir los riesgos iniciales para atraer capital privado-, así como instrumentos flexibles como financiación basada en ingresos, en resultados o préstamos vinculados al impacto.

Por su parte, el embajador de Canadá en Vietnam, Jim Nickel, reafirmó el compromiso de su país de apoyar a Vietnam en la construcción de una economía inclusiva y sostenible.

Los especialistas recordaron que alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas requerirá inversiones globales estimadas en cuatro billones de dólares anuales, por lo que fortalecer la infraestructura financiera y desarrollar instrumentos de capital adecuados será clave para movilizar inversiones privadas hacia el sector de las pymes vietnamitas./.