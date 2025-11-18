Puerto Internacional de Long An y el Puerto de Kobe de Japón establecen una alianza estratégica

Hanoi (VNA) – Los líderes del Puerto Internacional de Long An de Vietnam y del Puerto de Kobe de Japón firmaron el 17 de noviembre un Memorando de Entendimiento para crear una alianza estratégica, en el marco de las actividades de promoción de inversiones, empleo y comercio de la provincia de Tay Ninh en Japón.



Delegados en la ceremonia de firma (Foto: VNA)



El documento, resultado de casi un año de negociaciones, demuestra el compromiso de las autoridades locales y del sector empresarial con el impulso del comercio, el fortalecimiento de la conectividad y el desarrollo de una industria nacional moderna y sostenible, en preparación para una integración global más profunda.



El Memorando de Entendimiento cubre varias áreas clave de cooperación, como la ampliación de la capacidad de transporte marítimo y del volumen de carga en ambos puertos; el intercambio de experiencias en gestión, operación y explotación portuaria moderna; la creación de redes con socios y clientes internacionales; y el desarrollo conjunto de modelos de puertos verdes e inteligentes basados en tecnologías avanzadas para reducir las emisiones de carbono. También contempla la colaboración en la formación e intercambio de personal logístico altamente cualificado, acorde con las normas y prácticas internacionales.



El Puerto Internacional de Long An, relativamente nuevo dentro del mercado portuario vietnamita, ha buscado asociarse con importantes puertos internacionales para adquirir experiencia, compartir conocimientos y participar en proyectos de valor añadido. Sus colaboraciones se han extendido a puertos líderes como Oakland, Long Beach y Portland, en Estados Unidos; Gotemburgo, en Suecia; el complejo portuario Bohaiwan-SPG, en China; y OPASCOR, en Filipinas, entre otros.



Desarrollado por el Grupo Dongtam desde 2015, el complejo del Puerto Internacional de Long An se ha consolidado como un centro regional clave para la concentración y el transbordo de carga. Su actividad ha ayudado a reducir la presión sobre el sistema portuario de Ciudad Ho Chi Minh, aliviando la congestión del tráfico urbano y disminuyendo de manera significativa los costos logísticos para las empresas del Delta del Mekong.



Para las compañías de Tay Ninh y las zonas cercanas, el puerto se ha convertido en un motor para atraer inversiones y un impulsor de nuevas oportunidades de desarrollo para zonas industriales, clústeres e inversores.



Se prevé que esta alianza estratégica con el Puerto de Kobe abra nuevas perspectivas de cooperación, reafirmando la determinación de las autoridades y empresas locales de impulsar el comercio, reforzar la conectividad y desarrollar una capacidad industrial moderna y sostenible, mejorando el suministro y facilitando una integración más sólida en las cadenas de valor regionales./.