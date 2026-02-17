Puerta fronteriza Mong Cai recibe primeros turistas internacionales del Tet 2026

Vu Van Dien, vicepresidente permanente del Comité Popular de Quang Ninh, saluda a los turistas. (Fuente: VNA)

El 17 de febrero, primer día del Año del Caballo 2026, el puesto fronterizo internacional de Mong Cai, en la provincia norvietnamita de Quang Ninh, registró una notable afluencia con la llegada de los primeros grupos de turistas internacionales del año.



Un primer contingente de 200 turistas procedentes de Nanning (China), completó los trámites migratorios en un ambiente cálido y festivo. Previamente, otro grupo de 55 visitantes ya había ingresado en Vietnam en el marco de un circuito organizado con visado turístico de diez días, para descubrir Quang Ninh durante el Tet tradicional.



Vu Van Dien, vicepresidente permanente del Comité Popular provincial, acompañado por responsables de los departamentos sectoriales, acudió al lugar para presidir la ceremonia de bienvenida. Conforme a la tradición del Xong dat (primera visita del año), las autoridades ofrecieron flores, sobres rojos de buena suerte y sus mejores deseos a los visitantes, como muestra de la hospitalidad vietnamita.



En esta ocasión, los dirigentes provinciales instaron a las unidades competentes a acelerar el estudio y la puesta en marcha de nuevos productos turísticos, especialmente con motivo de festividades y del Tet, con el fin de reforzar el atractivo de la provincia para los visitantes internacionales.

Autoridades locales reciben a los primeros turistas internacionales en el Año Nuevo Lunar (Fuente:VNA)

Según el comité administrativo de los pasos fronterizos de Quang Ninh, hasta el mediodía del primer día del Año Lunar, el puesto fronterizo internacional de Mong Cai ya recibió tres grupos turísticos, además de numerosos viajeros individuales. Las autoridades prevén que alrededor de 1.000 personas crucen este punto de entrada durante la primera jornada del Año del Caballo.



Para garantizar un tránsito fluido, rápido y conforme a la normativa, las fuerzas competentes mantienen servicio permanente las 24 horas, movilizan efectivos en los puntos estratégicos para asegurar la seguridad y la tramitación de los procedimientos, refuerzan la orientación y asistencia a los viajeros para agilizar la cumplimentación documental y organizan la distribución de flujos.



La acogida de numerosas delegaciones desde el primer día del año impulsa favorablemente los sectores del turismo y los servicios, y confirma el papel del puesto fronterizo internacional de Mong Cai como puerta de intercambio clave que conecta Vietnam con China y la región.



De cara a 2026, la provincia de Quang Ninh se propone un crecimiento significativo, con el objetivo de más de 22 millones de visitantes, de los cuales unos 5,2 millones serían extranjeros, y ingresos turísticos totales estimados en unos 2,5 millones de dólares./.