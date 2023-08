Puente Dorado, una maravilla del mundo moderno

Hanoi (VNA)- Inaugurado en 2018, el Puente Dorado (Cau Vang) en la ciudad costera vietnamita de Da Nang, se convirtió en un fenómeno global, una sensación en Internet y un destino atractivo para visitantes de todas partes del mundo.

El Puente Dorado (Cau Vang) en la ciudad costera vietnamita de Da Nang. Foto: Trong Dat – VNA

Hace cinco años, la prensa mundial quedó asombrada y todavía muchas publicaciones prestigiosas continúan elogiando esta ingeniosa estructura, de la cual la revista Travel+Leisure escribió: "Contemplando el icónico Puente Dorado, ahuecado por dos enormes manos curtidas, te das cuenta de que la historia transformadora de Da Nang, desde una playa tropical anodina a un imán turístico vibrante, es materia de leyendas”.



No resulta exagerado decir que el puente ha puesto a Da Nang en el mapa para cientos de millones de turistas en toda Asia y más allá. De hecho, Da Nang ahora es sinónimo de Cau Vang, uno de los símbolos más conocidos de Vietnam, junto con la Bahía de Ha Long.



Un tornado llamado “Puente Dorado”



El puente especial en la "ciudad de los puentes - Da Nang" se encuentra a una altura de mil 414 metros sobre el nivel del mar, con un diseño impresionante que evoca la imagen de las manos de los dioses tirando de un hilo dorado desde de las montañas. Como su nombre, el Puente Dorado tiene un color amarillo brillante y se destaca entre la naturaleza verde. La forma suave como una seda dorada está sostenida por gigantescas manos de piedra, creando un camino entre pisos que no está exento de magia en el brumoso paisaje de la montaña Ba Na. La idea, el diseño y la escenografía se combinan perfectamente para convertirse en una obra "sin precedentes" de Vietnam y el mundo.



Los primeros visitantes del Puente Dorado en 2018 se sorprendieron al descubrir una creación arquitectónica tan maravillosa en el centro de Vietnam. Jason Goh, un bloguero de viajes de Malasia, saltó a la fama de la noche a la mañana después de compartir una foto del puente en Instagram. La imagen se extendió por Internet con miles de páginas de fans y sitios web de viajes que la volvieron a publicar. Incluso después de cinco años, esta foto sigue siendo ampliamente compartida entre los entusiastas de los viajes. Jason, que ahora cuenta con más de 80 mil seguidores, aún fija la imagen que tomó en la parte superior de su perfil, como un hito inolvidable en su vida.

Los medios internacionales también se centraron inmediatamente en Vietnam. Da Nang en aquel verano se convirtió en la "estrella" de la industria turística mundial. En ese momento, una búsqueda en Google de la palabra clave "Golden Bridge Ba Na Hills" produjo casi 90 millones de resultados en 0,7 segundos; La palabra clave vietnamita “Cau Vang” también genera hasta 152 millones de resultados en 0,63 segundos. Aún más impresionante, se publicaron 419 mil videos sobre el Puente Dorado en miles de sitios de noticias, sitios web, foros y redes sociales de todo el mundo, incluidas decenas de periódicos prestigiosos como AFP, Reuters, BBC, CNN, Time y The Guardian, entre otros.



El obra maestra también se encuentra en lo más alto de la lista de los "100 mejores destinos del mundo en 2018" después de solo dos meses de su lanzamiento. El famoso diario británico The Guardian honró al Puente Dorado en el "Top 10 de puentes con la arquitectura más singular y hermosa del mundo"; mientras Huffington Post lo declaró como "el puente más interesante jamás visto". Por su parte, Daily Mail votó el Puente Dorado como una de las 10 nuevas maravillas del mundo en marzo de 2021.



La mayoría de los periódicos, en sus titulares, describen el Puente Dorado como una belleza impresionante. Incluso dos sitios web famosos, Bored Panda y Unilad compararon la obra con una escena de la exitosa saga cinematográfica de "El señor de los anillos".



En 2022, esta belleza ideal para el cine se puso en práctica. Las audiencias globales que vieron la película The Sandman en Netflix estaban extremadamente emocionadas cuando descubrieron una escena en la película con exactamente los mismos detalles del puente Golden Bridge y Ian Markiewicz, supervisor visual de la película, confirmó que el Puente Dorado fue de hecho la inspiración para el diseño del de la película.



Una imagen para el turismo vietnamita



Desde el momento en que se levantó en medio de la montaña Chua, el Puente Dorado superó la misión de un puente que lleva a los visitantes a la tierra de las hadas, para convertirse en el nuevo símbolo y musa de la industria turística vietnamita.

El puente es ahora uno de los hitos más reconocibles de Vietnam y un ícono global que ha elevado a Da Nang como un destino de "visita obligada".



Un representante de Sun World Ba Na Hills reveló que el sitio recibió visitantes de 54 países y territorios de todo el mundo. Tres meses después de la apertura del puente, Da Nang dio la bienvenida a cuatro nuevas rutas de vuelos internacionales. En el período 2018-2019, según lo informado por varias agencias de viajes locales, por cada tres turistas foráneos que reservaron tours, dos expresaron un interés específico en visitar el Puente Dorado en Ba Na Hills. En particular, la cantidad de vuelos internacionales a Da Nang aumentó en aquel período. Además, el volumen de visitantes extranjeros a Da Nang en 2019 también aumentó un 22,5% en comparación con el mismo período en 2018, para alcanzar la cifra de 3,522 millones de llegadas.

En 2016 y 2017, antes del lanzamiento del Puente Dorado, Sun World Ba Na Hills recibió a más de dos millones de visitantes. Sin embargo, este número se disparó a casi cuatro millones en 2018 y a cinco millones de visitantes en 2018, para aumentos anuales de 31% y 22%, respectivamente. Estas cifras demuestran claramente el poderoso atractivo del puente.



De todos los viajeros internacionales que acuden en masa a Da Nang, visitantes de Corea del Sur encabezaron la lista con más del 30% del total de llegadas a Ba Na Hills en 2018 y 2019, seguido por excursionistas de Tailandia, China, Taiwán (China), la India, Europa y el Sudeste Asiático.



Con un recorrido de cinco años elogiado continuamente por los medios, el Puente Dorado se convirtió en el orgullo de conquistar el éxito de cualquiera que alguna vez haya puesto un pie en él. El puente crea una fuente inagotable de inspiración para la creatividad de agentes de viajes, afirmando el atractivo de los productos turísticos hechos por el hombre, además de la belleza de la naturaleza para cada destino./.