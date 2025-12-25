Publicación especial resalta 65 años de hermandad Vietnam–Cuba

Hanoi (VNA) Un acto de presentación de la publicación especial “Vietnam – Cuba: 65 años de hermandad” se llevó a cabo hoy en Hanoi, con la participación de numerosos funcionarios y representantes de los dos países.



Delegados en el evento. (Fuente: VNA)



La actividad se celebra en ocasión del 65 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales (2 de diciembre).



Al intervenir en el evento, el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Dang Hoang Giang evaluó que la obra de 180 páginas con su abundante contenido se considera una acción práctica para continuar impulsando aún más los nexos entre ambas naciones que son ejemplares y sin precedentes en las relaciones internacionales.



Afirmó que el mensaje transmitido en la edición especial no es sólo un recordatorio nostálgico sino también un compromiso con el futuro de los lazos Vietnam- Cuba y una base sólida para que se fortalezcan en la nueva fase con el espíritu de compañerismo, cooperación y desarrollo.



Aunque 180 páginas no pueden describir completamente la gloriosa trayectoria de 65 años de los vinculos entre ambos países, demuestran la determinación y la esperanza de un futuro brillante para los pueblos, el funcionario instó a los organismos pertinentes que sigan brindando apoyo para que la publicación tenga una amplia aceptación entre los lectores tanto de Vietnam como de Cuba.

Mientras Nguyen Truong Son, editor en jefe del periódico Mundo y Vietnam, reiteró que se trata del resultado de un proceso dedicado y entusiasta, desde el desarrollo del esquema hasta la traducción bilingüe entre vietnamita y español, con la esperanza de que no sólo sea un producto periodístico sino también una valiosa publicación académica para referencia e investigación durante muchos años por venir.



La obra incluye mensajes de los principales líderes de ambos Partidos y Estados, junto con recuerdos y memorias de generaciones de diplomáticos, académicos y expertos, destacando la profundidad política y diplomática y la perdurable continuidad de esta amistad especial a través de las generaciones, remarcó.



Por su parte, el embajador de La Habana en Hanoi, Rogelio Polanco Fuentes, destacó que la publicación constituye un valioso aporte y sus artículos son evidencia auténtica de la estrecha relación que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 65 años.



Al mismo tiempo, reiteró que la amistad bilateral cultivada minuciosamente por el Presidente Ho Chi Minh y el Comandante en Jefe Fidel Castro se ha convertido en modelo de la relación especial entre los Partidos, Estados y pueblos de los dos países.



En un mundo todavía plagado de inestabilidad, Vietnam y Cuba permanecen firmes en su objetivo de construir el socialismo, por la justicia social y la felicidad del pueblo, comentó y expresó su confianza en que la publicación contribuya a difundir y educar a las futuras generaciones sobre la tradición de los nexos de amistad bilaterales, concluyó./.