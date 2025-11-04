Proyecto de Documentos del XIV Congreso del Partido: Cultura como pilar del desarrollo nacional

Hanoi (VNA)- El proyecto de documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) recibe una gran atención e importantes contribuciones de diversos sectores de pobladores, intelectuales, artistas, investigadores y administradores en todo el país.

Hoang Ha, editor jefe de la revista Cultura y Arte. (Foto: VNA)

En este contexto, el área de la cultura se destaca como un punto clave, reflejando el desarrollo del pensamiento teórico y orientación estratégica del Partido respecto al pueblo y la cultura vietnamitas en la nueva etapa.



Según Hoang Ha, editor jefe de la revista Cultura y Arte, del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, el borrador ha heredado y elevado las orientaciones sobre la construcción y desarrollo de la cultura y las personas. La cultura se considera la base espiritual, un enorme recurso interno y un motor clave para el desarrollo sostenible del país.



El Partido afirma que la cultura debe despertar el espíritu de amor por la patria, la resiliencia, el orgullo nacional y el deseo de construir un país próspero y civilizado.



Particularmente, por primera vez, el Partido establece la construcción de una cultura vietnamita avanzada e imbuida de identidad nacional, que se vincula con los valores nacionales, familiares y los estándares del vietnamita, como un pilar del desarrollo nacional.



En los documentos que se presentarán en la cita magna se mencionan con audacia nuevos conceptos como economía del patrimonio, industria cultural y cultura digital, además de ratificar la importancia del "desarrollo integral del pueblo vietnamita en el sistema de valores de la nueva era".

El profesor asociado Bui Hoai Son, miembro especializado de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, considera que una de las novedades más importantes del borrador es que la cultura se ha elevado al mismo nivel que la economía, la política y la sociedad. Anteriormente, la cultura solo se consideraba una base espiritual, pero ahora se reconoce como un recurso interno y un motor de desarrollo y regulación social.



Los textos también definen un sistema integral de valores, que incluye los valores nacionales, culturales, familiares y los estándares de la persona vietnamita, además de construir una cultura avanzada y profundamente enraizada en la identidad nacional. El Partido también pone énfasis en el desarrollo de la cultura digital, la industria cultural y la promoción de los valores culturales vietnamitas en el mundo, viéndolo como un "puente" diplomático clave.



Aunque el borrador ya presenta nuevos puntos de vista, el profesor asociado Bui Hoai Son sostiene que es necesario seguir perfeccionándolo para convertirlo en una estrategia viable. Las soluciones deben concretarse, especialmente en cuanto a la inversión en cultura, el desarrollo de la cultura digital y la industria cultural.



Se deben establecer mecanismos que fomenten la asociación público-privada y la socialización en el campo cultural, y también debe clarificarse la responsabilidad de asignar recursos a los distintos niveles y sectores. El desarrollo de la cultura digital y la industria cultural es fundamental, ya que son factores determinantes en el entorno digital actual./.