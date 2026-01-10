Noticieros
Proyectarán películas revolucionarias con motivo del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam
Hanoi (VNA) En saludo al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, el Instituto de Cine del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo proyectará del 14 al 17 del presente mes varias películas revolucionarias destacadas en Hanoi.
Representantes del Instituto de Cine de Vietnam informaron que se trata de una actividad cultural y política de profundo significado, destinada a promover las tareas de divulgación y educación de las tradiciones revolucionarias, fomentar los ideales y consolidar la fe en el liderazgo del Partido.
A través de películas revolucionarias representativas, la iniciativa contribuye a recrear de forma auténtica y vívida las arduas y heroicas luchas del pueblo vietnamita en la causa de la liberación nacional, la reunificación del país y la protección de la Patria socialista, reiteraron.
A través de la actividad, el Instituto de Cine de Vietnam continúa cumpliendo su papel como institución pública responsable de archivar, preservar y difundir el patrimonio nacional del séptimo arte.
De igual manera, ratifica la posición y el papel especial del cine en el trabajo ideológico y cultural del Partido, contribuyendo a la implementación efectiva de las directrices y políticas del Partido sobre la construcción y el desarrollo de la cultura y la gente vietnamitas en la nueva era./.