Próximo viaje de To Lam abrirá nuevos espacios a cooperación con Indonesia, Singapur y la ASEAN

Hanoi (VNA)- El viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong afirmó que la próxima visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, a Indonesia, la Secretaría de la ASEAN y Singapur sentará las bases y abrirá nuevos espacios de cooperación entre Hanoi con esos países y la agrupación.



En una entrevista a la prensa en vísperas de la visita de To Lam, el subtitular destacó que Indonesia y Singapur son socios importantes de Vietnam en la región. En los últimos años, la colaboración con esos países ha crecido significativamente en diversos campos, desde la política y la economía hasta la defensa y la seguridad.



Con Indonesia, comentó Manh Cuong, la relación bilateral comenzó en 1955, cuando ese país fue el primero del sudeste asiático en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam. La amistad tradicional, cimentada por los presidentes Ho Chi Minh y Sukarno, ha sido continuada por las generaciones de líderes y pueblos de ambos países.

Tras establecer la asociación estratégica en 2013, la cooperación entre Vietnam e Indonesia se ha hecho cada vez más integral y amplia. Las visitas de alto nivel entre los líderes de ambos países son frecuentes. La colaboración entre las provincias de ambos países también ha aumentado significativamente, con cuatro pares de provincias y ciudades hermanadas.



En el ámbito económico, Indonesia es el segundo socio comercial más grande de Vietnam en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un comercio bilateral que alcanzó los 16,7 mil millones de dólares en 2024.



La cooperación en defensa y seguridad también ha avanzado, especialmente en áreas como la lucha contra el crimen transnacional, el terrorismo y la asistencia marítima. Además, otros campos como la cultura, la educación, el turismo y el intercambio entre pueblos continúan siendo áreas de interés mutuo.

El Viceministro subrayó que las relaciones entre Vietnam y Singapur también han desarrollado fuertemente tras 50 años de nexos diplomáticos y 10 años de asociación estratégica. Las visitas de los líderes de ambos países, como la del primer ministro Pham Minh Chinh a Singapur y la del primer ministro Lee Hsien Loong a la nación indochina en 2023, han reflejado la estrecha relación entre ambos países.



La cooperación entre Vietnam y Singapur se ha centrado principalmente en el ámbito económico. El país insular constituye el mayor inversor de Vietnam en la ASEAN y el segundo en el mundo. En particular, los Parques Industriales Singapur-Vietnam (VSIP) han jugado un papel importante en la atracción de inversiones, creando cientos de miles de oportunidades laborales en Vietnam. Hasta la fecha, existen 18 parques VSIP en 13 provincias y ciudades, con una inversión total de más de 18,7 mil millones de dólares y generando empleo para más de 300 mil trabajadores.



En el ámbito de la seguridad, ambos países firmaron un acuerdo en materia defensa bilateral y han implementado colaboraciones en áreas como la ciberseguridad y la lucha contra el crimen transnacional.



Además, Vietnam y Singapur tienen una comunidad de intercambio de personas vinculada, con alrededor de 20 mil vietnamitas viviendo, estudiando y trabajando en ese Estado insular.



Según Manh Cuong, estos logros han contribuido al desarrollo de cada país y han consolidado la relación de asociación estratégica entre Vietnam y estos dos países, creando una base sólida para futuras áreas de colaboración.



Mientras, dijo el viceministro, en sus 30 años de participación en la ASEAN, Vietnam ha hecho importantes contribuciones al desarrollo de la región, ayudando a fortalecer la unidad dentro de la agrupación.



Desde que se unió a la ASEAN en 1995, continuó, Hanoi ha priorizado la preservación de la unidad y la cohesión del bloque. Especificó que durante su presidencia de la ASEAN en 2020, Vietnam lideró con éxito a los países miembro para superar los enormes desafíos planteados por la pandemia de COVID-19. El tema "Conectividad y adaptación activa" de Vietnam en 2020 se implementó con éxito, mostrando el espíritu de unidad y el esfuerzo de los países miembros para superar las dificultades.



Vietnam también ha jugado un papel proactivo en la definición de decisiones estratégicas de la Asociación, con documentos clave como la Declaración de Hanoi sobre la reducción de la brecha de desarrollo y la Visión de la Comunidad de la ASEAN después de 2025, precisó.



El Foro del Futuro de la ASEAN 2025, celebrado con éxito en Hanoi, se ha convertido en una iniciativa exitosa que destaca el papel de liderazgo de Vietnam en la región. La nación indochina también ha desempeñado un papel clave como puente en las relaciones de la ASEAN con grandes socios como China, Japón, India y más recientemente el Reino Unido y Nueva Zelanda.



Igualmente, Hanoi ha demostrado un papel importante en la promoción de la integración regional y en la inclusión de la ASEAN en los procesos globales. Las iniciativas de Vietnam en foros internacionales como la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas 2024 han ayudado a vincular la ASEAN con problemas globales, reafirmando el papel de la agrupación en la promoción de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.



De acuerdo con Manh Cuong, la próxima visita oficial del secretario general To Lam a Indonesia, Singapur y la Secretaría de la ASEAN se considera un evento clave para fortalecer las relaciones de cooperación con los socios regionales.



Esta será la primera visita de un secretario general del PCV a Indonesia en casi ocho años (desde agosto de 2017), a Singapur en 13 años (desde septiembre de 2012) y la primera vez que visita la Secretaría de la ASEAN. La visita tiene lugar en un momento significativo, coincidiendo con el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam e Indonesia y el 30 aniversario de la adhesión de Hanoi a la ASEAN, marcando un hito importante en el proceso de integración regional e internacional del país.



La visita de To Lam refleja la implementación consistente de la política exterior de independencia y autodeterminación de Vietnam, promoviendo la paz, la cooperación y el desarrollo, la diversificación de las relaciones exteriores y destacando la importancia de las relaciones con los países vecinos, especialmente con Indonesia y Singapur. Además, la visita subraya la importancia estratégica de la ASEAN en la política exterior de Hanoi y refuerza el espíritu de proactividad, responsabilidad y creatividad nacional, con contribuciones concretas para hacer realidad las aspiraciones futuras de la ASEAN.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sostuvo una reunión con el presidente indonesio, Prabowo Subianto, el 13 de septiembre de 2024. (Fuente: VNA)