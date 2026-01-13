Provincias sureñas de Vietnam coordinan esfuerzos contra la pesca ilegal

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Policías de varias provincias y ciudades del sur de Vietnam, incluyendo Lam Dong, Ca Mau, An Giang, Can Tho, Vinh Long, Dong Thap y Ciudad Ho Chi Minh, evaluaron hoy un plan de coordinación destinado en la lucha contra las actividades de entrada y salida para realizar la explotación acuática ilegal en aguas extranjeras.

En el evento. (Fuente: VNA)

La reunión se celebró en un momento en que las tareas de prevención y control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) han sido identificadas por el Gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública y las autoridades locales como una misión política clave y de largo plazo, vinculada a la protección de la soberanía marítima, la imagen nacional y el desarrollo sostenible del sector pesquero vietnamita.

Durante la conferencia de balance, Le Trong Yen, vicepresidente del Comité Popular de Lam Dong, propuso reforzar la cooperación entre la policía, los guardias fronterizos y los departamentos locales de Agricultura y Medio Ambiente para detectar, sancionar y procesar a quienes organizan o facilitan la entrada y salida ilegal de embarcaciones.



También subrayó la importancia de gestionar estrictamente las flotas pesqueras, verificar el origen de los productos y aplicar de manera efectiva políticas de apoyo a los pescadores, así como programas y proyectos para el desarrollo de los recursos acuáticos locales.



Por su parte, el mayor general Truong Minh Duong, director de la Policía de Lam Dong, afirmó que las fuerzas policiales provinciales continuarán fortaleciendo la coordinación y el intercambio de información, especialmente en la inspección y manejo de casos de barcos que se compran, venden o transfieren sin cumplir con los procedimientos legales de propiedad.



Además, enfatizó la necesidad de castigar con rigor a quienes facilitan la pesca ilegal en aguas extranjeras y de trabajar junto con todo el sistema político para eliminar la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea a las exportaciones acuáticas de Vietnam, contribuyendo así a mejorar gradualmente la calidad de vida de las comunidades locales.



En la ocasión, la Policía de Lam Dong firmó un acuerdo para transferir a su similar de Can Tho la responsabilidad de organizar la próxima conferencia de revisión sobre la implementación del plan.



Según datos oficiales, desde mayo de 2025 hasta la fecha, las fuerzas policiales han detectado 14 casos de embarcaciones que realizaron pesca ilegal en aguas extranjeras en estas provincias y ciudades. De ellos, ocho casos han sido investigados, procesados y juzgados, mientras que otros continúan en investigación.



En particular, las policías locales han intensificado las investigaciones sobre violaciones relacionadas con la certificación del origen de las materias primas, así como el registro y la entrega de licencias de operación de buques pesqueros, cerrando así lagunas legales que facilitaban la pesca ilegal.



Asimismo, se han trabajado estrechamente con departamentos, comités y organismos locales para difundir leyes sobre la lucha contra la pesca IUU y motivar a los pescadores a cumplir estrictamente las normas marítimas, evitando la invasión de aguas extranjeras y la organización o intermediación de entradas y salidas ilegales./.