Provincia vietnamita propone reforzar políticas para minorías étnicas

Phu Tho, Vietnam (VNA) Militantes y residentes de la provincia norteña de Phu Tho han contribuido con más de 25 mil comentarios a los borradores de los documentos para el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), con un fuerte enfoque en reforzar las políticas de desarrollo para las zonas montañosas y de minorías étnicas.



En toda la provincia, desde conferencias de cuadros clave hasta reuniones de células del partido, los participantes han expresado un alto sentido de responsabilidad, aportando opiniones profundas y prácticas que reflejan su confianza y consenso con las directrices a del PCV.

Entre las contribuciones más destacadas, la secretaria de la célula partidista en la aldea de Khu Nhoi, Dinh Thi Linh, junto a otros militantes, propuso reforzar explícitamente las políticas de desarrollo para las regiones habitadas por compatriotas de minorías étnicas. Sugirieron reemplazar la frase “adoptar políticas” por “reforzar las políticas” y agregar contenido sobre “continuar invirtiendo y adoptar políticas prioritarias para las zonas remotas, montañosas, fronterizas, insulares y de minorías étnicas con poca población”. El objetivo es materializar el espíritu de “igualdad, solidaridad, apoyo mutuo y desarrollo conjunto” entre todas las regiones.

Por su parte, Nguyen Van Tu, subsecretario permanente del Comité del PCV en la comuna de Vinh Phu, enfatizó que la construcción y rectificación de la fila partidista debe seguir siendo una tarea clave, prestando especial atención al trabajo de cuadros, considerado “lo clave dentro de lo clave”. Subrayó la necesidad de mecanismos de inspección y supervisión estrictos, públicos y transparentes, junto con la formación de cuadros jóvenes competentes y audaces.

En el ámbito de la educación, el vicerrector de la escuela secundaria de Tam Duong, Nguyen The Dung, propuso crear un avance en este sector mediante una renovación integral hacia un modelo simplificado, práctico y moderno. Abogó por reforzar la práctica, la aplicación del conocimiento a la realidad y prestar atención a la orientación profesional y al reciclaje de los trabajadores para adaptarse a los cambios del mercado y la tecnología.

Phu Tho, una provincia con una significativa base partidista que cuenta con más de 256 mil militantes, ha demostrado a través de este proceso de contribución masiva el profundo sentido de responsabilidad, la confianza y las aspiraciones de desarrollo de su pueblo y cuadros.

Las opiniones recopiladas, que reflejan fielmente la vida y las aspiraciones de la población, contribuirán a perfeccionar los documentos que guiarán el desarrollo futuro del país./.