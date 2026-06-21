Provincia vietnamita preserva oficios tradicionales y fomenta el turismo

Lao Cai, Vietnam (VNA) - Además de generar empleo y mejorar los ingresos de la población, numerosos pueblos artesanales de la provincia norvietnamita de Lao Cai se están integrando cada vez más en la cadena de valor cultural y turística, en contribución a preservar los conocimientos autóctonos y promover un desarrollo sostenible.

Tan May Liu, miembro de la Cooperativa Comunitaria Dao Rojo, se adentró en el bosque para recolectar hojas medicinales. (Fuente: VNA)

Ta Phin: un referente del turismo vinculado a los oficios tradicionales

Ta Phin es una de las primeras aldeas de turismo comunitario de Lao Cai y, al mismo tiempo, un lugar donde se conservan diversos oficios tradicionales que proporcionan medios de vida estables a las minorías étnicas locales.

Los visitantes pueden participar en la recolección y preparación de baños medicinales de los Dao Rojo, aprender técnicas de bordado en brocado, tejido de lino, estampado con cera de abeja o conocer el oficio tradicional de la forja del pueblo Mong.

En 2015, la residente Tan Ta May, junto con otras 120 mujeres de la etnia, fundó la Cooperativa Comunitaria Dao Rojo con el objetivo de preservar las recetas tradicionales de baños medicinales y crear empleo para los lugareños. A partir de más de 200 especies de plantas medicinales autóctonas, la comunidad ha desarrollado diversos productos para el cuidado de la salud bajo la marca May Dia.

Tras diez años de funcionamiento, la cooperativa dispone de 30 bañeras para tratamientos medicinales, más de 80 habitaciones tipo homestay y recibe un promedio de entre 30 y 50 visitantes al día.

Además de los baños terapéuticos, ofrece champús, jabones elaborados con hierbas medicinales, aceites esenciales y bálsamos para masajes. Sus ingresos anuales ascienden a unos 153 mil 800 dólares, mientras que los miembros perciben entre 192 y 231 dólares.

Asimismo, el bordado tradicional en brocado, practicado por más de 100 mujeres locales, y el cultivo de orquídeas terrestres, desarrollado por más de 600 hogares, se han convertido en importantes fuentes de ingresos. Esta última actividad genera beneficios que contabilizan miles de dólares al año para numerosas familias.

Según Vu Xuan Quy, presidente del Comité Popular de la comuna de Ta Phin, el desarrollo del turismo asociado a los oficios tradicionales no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también contribuye a preservar la identidad cultural de las minorías étnicas.

Ampliar las perspectivas de desarrollo

Lao Cai cuenta actualmente con 66 aldeas artesanales y oficios tradicionales reconocidos oficialmente, entre ellos 23 aldeas artesanales, 19 aldeas de oficios y 24 oficios tradicionales.

En numerosas localidades, la preservación de estos oficios se vincula al desarrollo de cadenas de valor productivas. Un ejemplo destacado es la elaboración tradicional de fideos de arrurruz en la comuna de Ban Xeo, donde la población participa en todas las etapas, desde el cultivo de las materias primas hasta el procesamiento y la comercialización del producto.

Para el período 2026-2030, Lao Cai se ha fijado como objetivo restaurar 32 aldeas artesanales y 20 oficios tradicionales, así como desarrollar 12 aldeas vinculadas al turismo. Paralelamente, la provincia impulsará la formación profesional, la aplicación de la ciencia y la tecnología, la transformación digital, el desarrollo de marcas y la protección del medio ambiente en las zonas artesanales.

A través de estas medidas integrales, Lao Cai aspira a preservar los valores culturales esenciales de los oficios tradicionales y, al mismo tiempo, generar medios de vida sostenibles para las comunidades locales en un contexto de creciente expansión del turismo./.